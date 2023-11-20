В Киево-Печерской лавре до сих пор подвизаются более 140 монашествующих

Несмотря на гонения со стороны украинских властей и стремление представителей «ПЦУ» любыми посылами и подкупом переманить к себе хоть кого-то из монашествующих Киево-Печерской лавры, более 140 монахов остаются верными Украинской Православной Церкви и продолжают подвизаться в обители. При этом всё больше молодых насельников принимают священный сан. Об этом сообщила пресс-служба монастыря в ответ на появившуюся в украинских СМИ информацию, что в Лавре осталось лишь 60 монахов, передаёт портал «Православная жизнь».

«Сейчас в обители подвизается более 140 братии, не считая послушников. Действительно за последнее время некоторые из братии перешли в другие обители и места служения. Но сделали они это по благословению священноначалия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в последнее время в Лавру не могут поступать новые послушники и священнослужители. Вокруг Печерского монастыря «искусственно разжигается религиозная вражда», «звучат призывы против пребывания монахов в своей исторической обители».

В то же время, «всё больше молодых монахов становятся священнослужителями Киево-Печерской Лавры».

«Они со смирением перенимают опыт у старшего поколения и таким образом поддерживают древнюю лаврскую традицию, ведущую своё начало от преподобных отцов основателей Антония и Феодосия и прошедшую через целые поколения православного старчества. Поэтому утверждения о том, что якобы в нашем монастыре остались лишь пожилые монахи, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте Киево-Печерской Лавры, одна из недавних хиротоний состоялась в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 2023 года: наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рукоположил во диакона инока Закхея. Богослужение состоялось в домовом храме по месту проживания архиерея, против которого возбуждено уголовное дело и начато судебное разбирательство. Владыка до сих пор остаётся под домашним арестом.

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