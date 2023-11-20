В Севастополе Крестным ходом отметили очередную годовщину Русского Исхода, когда Русская армия генерала Петра Врангеля, спасаясь от большевиков, покинула Крым…

В память о трагических событиях великого русского разделения — на «своих» и «чужих»

Осенью 1920 года на кораблях Черноморского флота Россию покинули около 150 тысяч наших соотечественников — офицеров, солдат, матросов, казаков и гражданских беженцев. Эпицентром Крымской эвакуации стал Севастополь. Здесь располагался штаб Главнокомандующего Русской армией генерала Петра Врангеля и штаб командующего Черноморским флотом, сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния Крымской епархии.

Эти трагические события сыграли важную роль в истории России и возникновении феномена Русского Зарубежья. Чины Русской армии и флота, ушедшие из Крыма, составили основу организованной русской военной эмиграции.

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона ежегодно, в день трагических событий Русского Исхода, Севастопольское благочиние, совместно с общественными организациями и казачеством города Севастополя, проводит Крестный ход и богослужение на Графской пристани.

19 ноября, в воскресенье, Крестный ход духовенства, казачества и жителей города вновь прошёл по улицам Севастополя, чтобы напомнить городу о трагических событиях не простого Русского Исхода, а великого русского разделения — на «своих» и «чужих». Возглавил Крестный ход благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

Православное шествие состоялось, несмотря на проливной дождь.

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