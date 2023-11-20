В память о трагических событиях великого русского разделения — на «своих» и «чужих»
В Севастополе Крестным ходом отметили очередную годовщину Русского Исхода, когда Русская армия генерала Петра Врангеля, спасаясь от большевиков, покинула Крым…
Осенью 1920 года на кораблях Черноморского флота Россию покинули около 150 тысяч наших соотечественников — офицеров, солдат, матросов, казаков и гражданских беженцев. Эпицентром Крымской эвакуации стал Севастополь. Здесь располагался штаб Главнокомандующего Русской армией генерала Петра Врангеля и штаб командующего Черноморским флотом, сообщает пресс-служба Севастопольского благочиния Крымской епархии.
Эти трагические события сыграли важную роль в истории России и возникновении феномена Русского Зарубежья. Чины Русской армии и флота, ушедшие из Крыма, составили основу организованной русской военной эмиграции.
По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона ежегодно, в день трагических событий Русского Исхода, Севастопольское благочиние, совместно с общественными организациями и казачеством города Севастополя, проводит Крестный ход и богослужение на Графской пристани.
19 ноября, в воскресенье, Крестный ход духовенства, казачества и жителей города вновь прошёл по улицам Севастополя, чтобы напомнить городу о трагических событиях не простого Русского Исхода, а великого русского разделения — на «своих» и «чужих». Возглавил Крестный ход благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.
Православное шествие состоялось, несмотря на проливной дождь.
В память о трагических событиях великого русского разделения — на «своих» и «чужих» В Севастополе Крестным ходом отметили очередную годовщину Русского Исхода, когда Русская армия генерала Петра Врангеля, спасаясь от большевиков, покинула Крым...