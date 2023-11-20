Глава Среднеазиатского митрополичьего округа отметил, что некоторые епархии УПЦ на Донбассе просили о своём переводе под омофор Святейшего Патриарха Кирилла, однако сейчас важнее оказать действенную помощь людям…

Архиереи из новых регионов России обращались в Московский Патриархат с просьбой о переводе их епархий в непосредственное подчинение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, однако на настоящий момент для Русской Православной Церкви это не главный вопрос. Об этом заявил постоянный член Священного Синода, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), сообщает ТАСС.

«Некоторые обращения были, много было, от священников, от мирян, от архиереев. По мере необходимости, мы будем принимать решение», — сказал владыка Викентий, отвечая на вопрос, поступали ли в Русскую Православную Церковь обращения от епархий в новых регионах о переводе их в прямое подчинение Патриарху Кириллу.

Митрополит Викентий отметил, что сейчас для Русской Церкви гораздо важнее оказать всю необходимую поддержку приходам в новых регионах России. «Социальные вопросы многие мы решаем, в этом направлении в первую очередь мы стараемся помочь, потому что, какая там будет юрисдикция — не главное. Главное — помочь людям», — подчеркнул он.

По его словам, Крым тоже не сразу был взят под омофор Патриарха. «Мы не считали это нужным, потому что Украинская Православная Церковь и Русская Православная Церковь — одно целое. Крымчане написали письмо Патриарху, потому что они не могли поехать в Киев решать свои вопросы», — отметил владыка.

В июне 2022 года Крымские епархии УПЦ (Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская) после их обращений были приняты в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду и объединены в созданную Крымскую митрополию. После этого такое же решение было принято Синодом в отношении Бердянской епархии УПЦ на территории Запорожской области и Ровеньковской епархии на территории ЛНР. Однако несколько других епархий в новых регионах России, в том числе Луганская и Донецкая, до сих пор имеют прежний статус, сохраняя номинальную связь с церковным Киевом.

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