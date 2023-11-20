20 ноября 2023 года Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 77 лет.

Благодарственный молебен по случаю дня рождения Его Святейшества в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина совершил руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, сообщает Патриархия.Ru.

По завершении молебна Святейший Патриарх Кирилл, присутствовавший на богослужении, произнес Первосвятительское слово:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка Фома! Дорогие братья и сестры!

Сердечно благодарю всех вас за молитву обо мне. Знаю, что эта молитва каждодневная, вся Церковь молится, и, наверное, без этой молитвы было бы невозможно осуществлять Патриаршее служение. Но когда за меня молятся в этот день, личный день, с которым связано само явление человека в жизнь, то, думаю, эта молитва слышится Господом, и помощь изливается на того, о ком молятся. И через присутствующих здесь благодарю сейчас всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братья и сестры, кто сегодня по всему лицу земли нашей, во всей Полноте Церкви нашей возносили и возносят молитвы о Патриархе.

Патриаршее служение очень непростое, об этом многое сказано, и я об этом говорил, еще не будучи Патриархом, когда обращался к моему блаженно почившему предшественнику со словами приветствия. Но в полной мере осознать масштаб этого служения и связанных с ним трудностей можно лишь тогда, когда сам проходишь через эти трудности и эти скорби.

Есть, конечно, и много радостного. Прежде всего то, что наша Церковь, выйдя из полосы гонений, отчуждения от общества и государства, уже не один десяток лет живет в достаточно благоприятных условиях, и эти условия не остаются неиспользованными. Хотел бы принести благодарность всему нашему епископату, духовенству, верующему народу, особенно приходским активистам, нашим церковным преподавателям, служителям, проходящим многообразные служения в Церкви, за то, что все мы сегодня не теряем возможностей, которые Господь нам дал. И я радуюсь, видя умножение храмов и монастырей, радуюсь достижениям в сфере образования детей и молодежи, в области взаимоотношений Церкви и государства.

Ведь если эти отношения складываются неблагоприятно, все силы Церкви уходят на борьбу, на преодоление скорбей, и не всегда остается время для того, чтобы делать необходимое для спасения паствы. А вот сегодня условия благоприятные, и я выражаю свою благодарность Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, Правительству, да и всем представителям власти и на общегосударственном уровне, и в областях и районах, потому что имею достаточно полную информацию о том, как в добром и многополезном взаимодействии светской власти и Церкви осуществляется сегодня много важных и добрых дел.

Меня не покидает мысль, что создается некий задел на будущее, ведь никто не знает, как будет складываться жизнь, от нас это сокрыто. Но сейчас Господь дал нам такую практически беспрецедентную возможность. Потому что даже в царские времена, когда Церковь занимала привилегированное положение в обществе и царь считался чуть ли не главой Церкви, не было всего того, что есть сейчас. Как говорил святитель Филарет (Дроздов), он часто испытывал на себе боль от шпор господина обер-прокурора, впивавшихся в его тело, — вот такой образ нарисовал святитель в назидание всем последующим поколениям. Казалось бы, царь — покровитель Церкви, а был чиновник, обер-прокурор, которому поручалось рулить церковными делами. И всякие бывали обер-прокуроры. Когда Александр I пригласил к себе князя Голицына и сказал: «хочу, чтобы ты стал обер-прокурором», тот улыбнулся и сказал: «Государь, во-первых, я масон; во-вторых, я безбожник — ну как же я буду заниматься Церковью?» — «Ничего, иди, справишься». Можете себе представить? Православная империя — а главным чиновником, от которого зависели назначения архиереев, создание и закрытие монастырей и церковных школ, стал человек, который открыто признавал себя неправославным. Если так пройтись по всей нашей истории, то много всего в ней было. Но, конечно, самые тяжкие испытания обрушились на Церковь после переворота в нашей стране и установления власти, которая провозгласила себя безбожной и на своих знаменах начертала борьбу с Богом и Церковью. Но ведь по милости Божией мы прошли и через это!

Сегодня время благоприятное, и все мы — духовенство, верующий народ — должны использовать это благоприятное время для укрепления церковной жизни. Особенная ответственность — на епископате. Ни в коем случае нельзя это время упустить! Каждый должен спрашивать себя в конце прожитого дня: все ли я сделал, так ли сделал, есть ли с чем пред Господом предстать, или день прошел без всяких добрых дел, без того, что укрепляет дело Божие.

Велика ответственность на епископате, на духовенстве и, конечно, на всем нашем верующем народе. И в этот день, когда я с благодарностью принимаю поздравления в свой адрес, я хотел бы выразить огромную благодарность епископату нашему, духовенству, всему верующему народу и, конечно, монашествующим, которые всегда были на переднем крае нашей борьбы за дело Божие.

Пусть Господь укрепляет веру в сердцах людей. Да хранит Господь Отечество наше от врагов внешних и внутренних, потому что и там, и там есть враги, и нечего это скрывать, так уж устроен род человеческий. Конечно, в этот день я также помолюсь о Президенте нашем Владимире Владимировиче Путине, православном человеке, с которым осуществляется чрезвычайно полезный диалог, направленный на то, чтобы духовная жизнь оставалась не где-то на периферии общественной жизни, но чтобы к ней обращалось внимание и тех светских людей, от которых в определенной мере зависят условия существования Церкви и осуществление ею служения.

Приношу благодарность всем — и дальним, и близким, и всем, кто в сане, в монашестве и мирянам. И прошу не оставлять меня в ваших святых молитвах. Патриарх совершает свое служение и может реально его осуществлять только вместе с Церковью. И в значительной мере это соработничество и это взаимодействие выражается в той искренней молитве, которую верующий народ, епископат и духовенство возносят за своего Патриарха.

Да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь Церковь нашу, власти, воинство и наш благочестивый народ. Многая всем и благая лета!"

В связи с отмечаемой датой президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем рождения. Глава государства пожелал Его Святейшеству доброго здравия, долголетия и успехов в Первосвятительском служении.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви также направили Предстоятелю поздравительный адрес.

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка, Великий Господин и Милостивый Отец!

Примите искренние сыновние поздравления в связи с семьдесят седьмой годовщиной со дня Вашего рождения.

Вся Ваша жизнь от юности и доныне — яркий образец нелицемерной преданности Господу и Спасителю мира Иисусу Христу, твердости веры, действующей любовью (Гал. 5:6), и готовности трудиться, не щадя живота своего, личным подвигом служения являя справедливость слов, неоднократно звучавших из Ваших Первосвятительских уст: «Подавший труды, подаст и силы».

Вдохновляясь примером своего блаженнопочившего деда — священника Василия, в эпоху атеистических гонений явившего стойкость в испытаниях вкупе с твердостью духа, и благочестивым житием Ваших покойных родителей — протоиерея Михаила и Раисы, Вы стремитесь во всяком слове и деле являть себя усердным работником в Винограднике Господнем, дабы многовековая лоза Церкви Христовой приносила обильный плод Господеви во время благопотребное (Пс. 1:3). В этом делании Вы укрепляетесь молитвами святителей Московских: Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона и прочих прославленных в веках угодников Христовых, продолжателем апостольского служения которых судил Вам быть Владыка Святый и Истинный (Откр. 6:10).

Минувший год Вашей жизни попущением Божием и злокозненным коварством врага рода человеческого был омрачен многими драматическими событиями. Однако вопреки всем противоборствующим ветрам, воздвизаемым в сии непростые времена, когда сбываются слова Евангелия: «восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения» (Мк. 13:8), Господь хранит Вас Своею благодатью и споспешествует Вам в управлении кораблем церковным. В этих трагических обстоятельствах Вы, облекшись во всеоружие Божие, стоите против козней диавольских, (Еф. 6:11), имея попечение об иерархах, клириках и множестве пасомых, подражаете Первоверховному апостолу Павлу, свидетельствовавшему о себе: «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?» (2 Кор. 11:28−29).

Мы, Ваши скромные соработники, глубоко убеждены, что все архипастыри, клирики, монашествующие и миряне, принося Богу прошения о здравии и благоденствии Вашего Святейшества, и благодаряще Господа о милости, явленной через утверждение Вас на престоле Первосвятителей Московских, осознают, что нет ни одной сферы церковной жизни, на которую не простирались бы внимание и забота мудрого и добросердечного Предстоятеля. Назидая других в том, «как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15), Вы сами служите для всех нас образцом «в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении» (2 Тим. 3:10).

В сей достопамятный день, вознося усердные молитвы о здравии и спасении Вашего Святейшества, смиренно просим принять наши искренние уверения в сыновней любви и всесовершенном почтении, побуждающих нас и впредь с готовностью неустанно трудиться под Вашим Первосвятительским руководством на пользу Православия, дабы все чада церковные «единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:6).

Исполла эти деспота!

Многая и благая лета Вам, Ваше Святейшество!"

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