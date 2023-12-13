За самовольный переход в Румынский Патриархат запрещены в служении в общем итоге уже 17 священнослужителей…

Ещё шесть клириков Молдавской Православной Церкви запрещены в служении

С 5 по 11 декабря 2023 года митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир своими указами отстранил от должностей и запретил в священнослужении шестерых клириков Кишиневской епархии, которые самовольно перешли в Румынский Патриархат, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Молдовы.

Прещениям подверглись настоятель храма святителя Николая в Кишиневе протоиерей Петру Сторожа, клирики этого храма протоиерей Евгений Мазник, священник Раду Сторожа и протодиакон Марчел Ротари, а также настоятель Покровского храма села Гидигич протоиерей Максим Мелинти и священник из того же храма Василе Маника.

В сообщении отмечается, что шестерым клирикам запретили совершать богослужения «в связи с добровольным и канонически необоснованным выходом из состава Кишиневской епархии Православной Церкви Молдовы, а также неповиновением вышестоящим церковным властям и нарушением присяги, данной при хиротонии».

«Окончательное решение относительно антиканонических действий, совершённых этими священнослужителями, будет принято Синодом Православной Церкви Молдовы», — говорится в сообщении.

Отметим, что 25 октября 2023 года Священный Синод Молдавской Церкви также запретил в священнослужении шестерых клириков, перешедших в Румынский Патриархат, а 14 ноября митрополит Владимир за такое же предательство своей Церкви наложил запрет ещё на пятерых священников.

16 ноября 2023 года в Кишиневе прошло собрание благочинных и настоятелей монастырей Молдовы, большинство участников которого высказались за единство с Русской Церковью и против перехода под юрисдикцию Румынского Патриархата.

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