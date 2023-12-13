В Москве вынесены первые решения о лишении гражданства в связи с совершением преступления, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД. Как пояснили в ведомстве, в столице задержали двоих приезжих, которые до того получили российское гражданство «в установленном законом порядке».

«У одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с аналогичной „синтетикой“. Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в МВД.

С апреля в России действует закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки», дискредитацию армии, а также за действия, «создающие угрозу национальной безопасности» страны. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса.

Перечень преступлений, за которые возможно лишение гражданства, также пополнили статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.

Закон был внесен в парламент в конце 2021 года, его инициатор — президент России Владимир Путин. Госдума одобрила этот закон 18 апреля 2023 года, Совет Федерации — 26 апреля.

Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, кто приобрел его после переезда в нашу страну. Двух других оснований приобретения гражданства — по рождению и в результате изменения госграницы страны эта практика не касается.

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