13 декабря 2023 гожа в Дивеево Нижегородской области в актовом зале Центра славянской культуры по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся круглый стол на тему «Почитание местных подвижников благочестия и новомучеников и исповедников Церкви Русской в монастырях», сообщает сайт Нижегородской епархии.

Организаторами встречи выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству, комиссия Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества, а также Нижегородская епархия.

В заседании приняли участие 148 монашествующих из 34 епархий 14 митрополий Русской Православной Церкви.

Модератором встречи был председатель комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В начале заседания владыка выступил с приветственным словом, в котором отметил важность таких встреч для обмена опытом увековечивания памяти новомучеников и подвижников благочестия в епархиях.

Далее к собравшимся обратилась заместительница председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы игумения Иулиания (Каледа), которая зачитала приветственное слово участникам круглого стола председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста.

С докладами на тему почитания местных подвижников благочестия и новомучеников и исповедников Церкви русской в монастырях епархий Русской Православной Церкви выступили митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

В рамках выступления главы Нижегородской митрополии был продемонстрирован подготовленный телекомпанией «Образ» фильм, в котором представлена история развития традиций церковного почитания святых на протяжении пяти столетий. В частности, присутствующие смогли ознакомиться с историей сохранения памяти подвижников благочестия на нижегородской земле.

На примере подвижников, входящих в Собор Дивеевских святых, в киноленте прослеживается путь от их народного почитания до общецерковного прославления.

В настоящее время сестры Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря занимаются изучением фондов в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода относительно деятельности и подвижнической жизни первой настоятельницы Дивеевской обители игумении Марии (Ушаковой). Была организована поездка на ее родину в город Тулу и Веневский район Тульской области, где состоялись встречи с краеведами и архивистами.

С 2008 года по благословению настоятельницы Дивеевской обители игумении Сергии (Конковой) ведется сбор данных о благодатной помощи по молитвам игумении Марии, основанный на свидетельствах сестер монастыря и приезжающих паломников. В 2018 году издана книга «Серафимо-Дивеевский монастырь и его первая игумения Мария (Ушакова)». Сейчас разрабатывается эскизный проект часовни над могилой первой игумении.

В фильме также рассказывается о научно-исследовательской работе по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников. Эти материалы впоследствии стали документальным основанием для представления в Синодальную комиссию по канонизации.

В 2004 году в Нижегородской епархии была создана комиссия по канонизации, которая 19 лет занималась в Государственном архиве Нижегородской области изучением следственных дел духовенства, монашествующих и церковных работников. В 2023 году эта работа полностью завершена. Всего были исследованы 2432 дела. На 4338 человек составлены анкеты и биографические справки.

Ряд приделов храмов на нижегородской земле были освящены в честь новомучеников. На храмах установлены памятные таблички с именами новомучеников, пострадавших в годы гонений на Церковь.

Во второй части круглого стола выступили: епископ Салаватский и Кумертауский Николай (Башкортостанская митрополия), наместник пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря (Пермская митрополия) игумен Серафим (Даниленко), насельник Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня в селе Подгоры Самарской епархии (Самарская митрополия) иеромонах Антоний (Подоровский), наместник Спасо-Преображенский мужского монастыря Саратова (Саратовская митрополия) игумен Макарий (Зорин), настоятель прихода строящегося в Ульяновске храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (Симбирская митрополия) игумен Алипий (Кудрин), наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря (Татарстанская митрополия) игумен Гавриил (Рожнов), насельник Тихвинского мужского монастыря села Паздеры, ответственный по делам монастырей Ижевской епархии (Удмуртская митрополия) иеромонах Ефрем (Метс).

По результатам работы круглого стола была принята резолюция. В итоговом документе отражен комплекс возможных мероприятий по увековечиванию памяти новомучеников и подвижников благочестия в рамках культурно-просветительской, научно-исследовательской деятельности, а также в богослужебной практике.

Русская линия