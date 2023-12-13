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Сводка новостей от 13 декабря 2023

Мониторинговая миссия ООН по правам человека посетила Черкасскую епархию УПЦ
Представителям международного сообщества были переданы все данные о силовом захвате женского монастыря в Черкассах…

Силовой захват монастыря Украинской Православной Церкви в ЧеркассахПо приглашению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который имеет статус правозащитника сотрудничающего с ООН, сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили Черкассы, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Поводом для визита делегации Мониторинговой миссии ООН стал кровавый захват боевиками 20 ноября этого года женского монастыря в Черкассах в пользу «ПЦУ», видеокадры которого облетели весь мир.

Во время работы в Черкассах правозащитники внимательно пообщались с пострадавшими, фиксируя их свидетельства, показания и медицинские документы о полученных травмах. Несколько пострадавших на время визита миссии ещё находились в больницах после челюстно-лицевых операций. Многие из пострадавших и раненых верующих давали показания на условиях анонимности, ведь, при бездействии силовых органов и нарушении прав верующих, они не могут сегодня чувствовать себя в безопасности, особенно после угроз их жизни и здоровью со стороны нападавших на монастырь.

Работникам миссии была предоставлена полная документальная база доказательств преступления и применения насилия к верующим УПЦ, а также видеозаписи зверств, документы об открытии уголовных дел, свидетельства о попытках официальных структур замять уголовные дела в отношении фигурантов этого преступления и тому подобное.

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