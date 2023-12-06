Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2023

Мнение Кураева в России мало кому интересно
В Русской Православной Церкви заявили, что не подавали никаких документов о признании изверженного из сана дьякона иноагентом…

Запрещённый в служении диакон Андрей КураевПредставители Русской Православной Церкви не подтвердили сообщения о том, что Московская Патриархия якобы обратилась в Министерство юстиции России с просьбой рассмотреть вопрос о признании иноагентом лишенного сана Андрея Кураева, сообщает ТАСС.

«Мне об этом ничего неизвестно», — сказала руководительница правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Заместитель управляющего делами Московской Патриархии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан в свою очередь сообщил, что Управление делами Московской Патриархии не занимается подобными «правовыми вопросами».

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что «высшее руководство Московской Патриархии» якобы обратилось в Минюст с просьбой о признании бывшего протодиакона и блогера, уехавшего из России в Чехию, иноагентом. Данная информация также была опубликована на сайте газеты «Московский комсомолец».

Конечно, Кураева вполне могут признать иноагентом, поскольку он проживает за границей, ведёт свой ЖЖ и может получать средства от иностранных спонсоров. Однако, вряд ли для этого необходимо обращение Московской Патриархии в Министерство юстиции. Указанное ведомство без каких-либо церковных прошений может принять такое решение.

Что же касается самого Кураева и его ЖЖ, то его мнение в связи с постоянными скандалами вокруг его имени и извержением его из сана верующим и духовенству Русской Православной Церкви теперь малоинтересно.

Русская линия

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