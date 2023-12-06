Монументы работы Айдына Зейналова были переданы Черногории в дар от Русского Дома в Белграде и посольства России…

6 декабря 2023 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в городах Андриевица и Никшиче в Черногории торжественно открыли и освятили сразу два памятника русскому князю, сообщает Православие.Ru.

Установление памятников работы известного российского скульптора, академика Российской академии художеств Айдына Зейналова стало возможным благодаря усилиям Русского Дома в Белграде, посольства России в Черногории и Сербской Православной Церкви.

Торжества в Андриевице возглавил епископ Будимлянский и Никшичский Мефодий. В открытии монумента также приняли участие посол России в Черногории Владислав Масленников, руководитель Русского Дома в Белграде Евгений Баранов, скульптор Айдын Зейналов, глава муниципалитета Андриевица Желько Чулафич, глава муниципалитета Беране Вуко Тодорович, представители мотоклуба «Ночные волки» и многочисленные православные верующие.

В рамках открытия памятника, глава муниципалитета Андриевица Желько Чулафич провёл в мэрии города встречу с академиком Зейналовым. Чулафич поблагодарил скульптора за исторический подарок. В свою очередь Айдын Зейналов подчеркнул, что участие в этом проекте для него большая честь и поблагодарил Посольство России в Черногории и Русский Дом в Белграде за помощь и поддержку в работе над памятником.

Вечером того же дня памятник Александру Невскому торжественно открыли и в Никшиче.

Стоит отметить, что святой русский князь — один из самых почитаемых в Сербии и Черногории святых Русской Православной Церкви. Крупнейшее сербское племя Черногории Васоевичи почитает Александра Невского своим небесным покровителем. С XVIII в. Васоевичи отмечают день Александра Невского как «заветную славу», т. е. семейный православный праздник, который празднуется как обет святому. В середине XVIII в. перед решающей битвой с турками, Васоевичи молились св. Александру Невскому о победе. По преданию, во время битвы в небе появился святой князь и обратил турок в бегство. Память об этом чудесном событии Васоевичи хранят более 250 лет.

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