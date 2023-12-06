4 декабря 2023 года председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в СМИ с призывом снизить накал общественной дискуссии по теме абортов и пообещала, что российские власти не пойдут на полный запрет «искусственного прерывания беременности», сообщает ТАСС.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдёт», — сказал Матвиенко журналистам.

«На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», — сказала глава Совета Федерации.

При этом Валентина Матвиенко заявила, что России необходимо добиться того, чтобы аборты можно было проводить только по двум причинам — в случае насилия над женщиной либо по медицинским показаниям.

«Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — сказала она. По её словам, за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, «тем не менее, цифры пока очень тревожные».

Матвиенко призвала не допустить, чтобы на фоне разговоров о запрете абортов «эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать эти медицинские операции не в медицинском учреждении, не под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных местах».

«Я думаю, что мы сумеем сейчас перевести дискуссию в профессиональный разговор на основе здравого смысла и решить эту проблему», — добавила Матвиенко.

В эфире радио «Вести ФМ» в рамках программы «Железная логика» заявление главы Совета Федерации прокомментировал известный российский политолог Сергей Михеев. Ниже мы публикуем текст его заявления целиком:

«Ну, так решайте, хочется сказать, спокойно эту проблему, вы же её не решаете. Решайте эту проблему! Да, понятно, что запрет абортов сейчас невозможен. Но мне не очень понятно такое отношение, типа «не будем перегревать» и прочее. Оно немножко выдуманное, потому что кто-то просто боится, что это может быть электорально-неприемлемой темой. Однако, это всё вовсе не так. Ясно, что полный запрет абортов в нынешней ситуации невозможен, но и, наверное, не нужен. Но вопрос в том: а кто будет решать демографическую проблему и как?

Дело в том, что и сейчас огромное количество абортов делается подпольно. Это же тоже миф, что якобы сейчас всё под контролем врачей и прочее-прочее. И сейчас они делаются подпольно, никто никуда их не записывает, просто берут деньги и всё. Это что для кого-то секрет что ли? Мне кажется, что это вообще ни разу никакой не секрет. Для кого это секрет, то таковым предлагаю познакомиться с реальной жизнью. Это раз.

А второе, всё-таки, мне кажется, жизни сотен тысяч, а может, и миллионов нерождённых детей, они важнее и являются приоритетом для любого нормального общества. Любому нормальному обществу было бы очень стыдно убивать каждый год по миллиону детей, 450 тысяч — это только официальная статистика. А если обществу не стыдно это делать, то это не здоровое общество, и уговаривать его, убаюкивать, вот, мол, вы не бойтесь, можно будет и дальше делать. Я считаю, что это не выход из ситуации. Вот в чём дело.

Вот Матвиенко говорит, что мы добьёмся, что аборты будут делаться только в крайнем случае. Ну, хорошо, давайте добьёмся! Но странно, что до этого не было такой задачи добиваться, а вот сейчас решили всё-таки добиваться. Хорошо, решили добиваться — давайте добиваться! Ведь здесь не получится ничего добиться, если в сфере абортов вообще ничего не делать. То есть, грубо говоря, если сферу абортов оставить такой, какая она есть сейчас, то дальше только и будут вот эти заклинания «за всё хорошее, против всего плохого» и прочее.

Как минимум, надо сделать так, чтобы на абортах нельзя было делать бизнес, а на нём сейчас делают бизнес, а там где бизнес, деньги, там и будет всё это дело крутиться. Это однозначно!

И потом, вообще начинают говорить так, что будто бы аборты делают только те, кого изнасиловали или у кого какие-то проблемы по медицинским показаниям. Это же ложь! Ну, хватит врать-то друг другу! Это ложь! Все прекрасно знают, почему их делают. Потому что люди ведут беспорядочный половой образ жизни, не думая о последствиях своей собственной башкой. Им наплевать, что может с ними произойти, их не пугает сама по себе возможность убить своего собственного ребёнка. Вот в чём проблема-то, а не в изнасилованиях и каких-то медицинских показаниях. Я думаю, что изнасилования и медицинские показания — это хорошо, если 1−2 процента от всего числа производимых абортов. А на самом-то деле люди ведут безответственный, беспорядочный образ жизни и не боятся убивать своих собственных детей. Вот в этом и есть главная причина абортов. Потому что если бы они хотя бы ответственно подходили к своей половой жизни, уж вы меня извините, то даже в этом случае абортов было бы меньше. А они живут, как зверьки, как кролики, и после этого начинают плакать, что вот им там что-то запрещают, им там что-то не разрешают. Живите, как люди, а не как животные, тогда, так сказать, будет толк. Вот и всё. Да, и животные лучше. Животное своих детей не убьёт, независимо от того, нравится или не нравится ему их кормить. Вот в чём проблема! Проблема в жуткой поврежденности духовной сферы человеческой, потому что, если бы люди контролировали свою половую жизнь, было бы всё по-другому.

А тут «вот, давайте снизим накал». Нет, подождите, накал — не накал, это же так или не так? Это так. Отчего аборты? От того, что башкой думать не хотелось. Это первое. А второе — потому что в голове всегда сидит: ничего, в случае чего, я его отравлю, задушу и так далее. Так ведь или не так? Это что «накал»? А-а-а, вы не хотите, чтобы об этом говорили, потому что это неприятно слушать? Так это другой вопрос. Вам неприятно слушать или это не проблема? Это проблема, а о проблемах всегда неприятно слушать. О любой проблеме неприятно слушать, особенно, если ты каким-то образом живёшь вот этой жизнью. Неприятно, конечно, когда вдруг тебе в нос суют твоё грязное бельё, но если этого не сделать, ничего не изменится. Поэтому в чём я готов поддержать спикера Матвиенко, так это в том, что рано или поздно, как она говорит, мы добьёмся того, что аборты будут только по медицинским или криминальным показаниям. Если так, это здорово. Но вопрос в том, что только словами эта проблема решена быть не может".

Русская линия