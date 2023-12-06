Руководство 12 бригады армейской авиации Вооружённых сил Украины не нашло ничего лучшего, чем во время военных действий поглумиться над образом Святителя Николая, который по европейскому поверью на Рождество Христово рассылает всем подарки.

Украинские военные опубликовали в соцсетях видео, на котором их пилот в священническом облачении с митрой на голове стреляет ракетами из вертолёта. При этом на самом облачении вышит крест, используемый в символике Вооруженных сил Украины, сообщает СПЖ.

Соответствующее видео военные опубликовали ко дню святого Николая, которое по новоюлианскому календарю празднуется 6 декабря.

«Святой Николай поздравляет с Днём ВСУ. Захватчикам Николай в День ВСУ принесёт особые подарки, а птицы армейской авиации ему в этом помогут», — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как переодетый в облачение пилот везёт по полю санки, загруженные авиационными ракетами, после чего загружает их в отсек для стрельбы. Позже он садится в воздушное судно, одевает на лицо маску с клыками и поднимается в воздух, после чего совершает запуск ракет.

Что ж, говорят, что сатана — это обезьяна Бога, который рядится в божественные одежды, но ничего божественного в нём нет. Так, похоже, происходит и в данном случае. Украинские военные, которые постоянно рискуют своей жизнью в небе, не побоялись собезьянничать святителя Николая, изобразив его с клыками и стреляющего из оружия.

Человек, который хоть раз искренне молился святителю Николаю в постигшей его беде и получал от него действенную помощь, никогда бы не пошёл на такую безумную клоунаду. А потому объяснять украинским военным что-либо в данном случае бессмысленно. Это люди, которые готовы смеяться над чем и кем угодно. А ещё говорят, что на войне неверующих не бывает. Как видим, бывает. И невдомёк им, что такими «постановками» они смеются над тем, кто во всём мире считается покровителем путешествующих и оказавшихся в какой-либо беде. Придёт беда, кому они будут молиться?

P. S. Хотелось бы верить, что мы никогда не удивим чего-то подобного со стороны военнослужащих Российской армии. Даже на войне у людей должно оставаться что-то святое.

Русская линия