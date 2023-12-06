Папа Римский Франциск выразил желание, чтобы, начиная с 2025 года, когда дата празднования Пасхи совпадет для всех христианских конфессий, её стали отмечать совместно все последователи Христа. Об этом глава Ватикана сказал на встрече с представителями Международной теологической комиссии Ватикана, сообщает портал «Global Orthodox» со ссылкой на пресс-службу Ватикана

Папа Франциск считает промыслительным, что совместное празднование Воскресения Христова в 2025 году приходится на 1700-летие проведения Первого Вселенского Собора, состоявшегося в 325 году в городе Никее.

«Как мы можем не вспомнить об исключительном значении этого юбилея на пути к полному единству христиан? − сказал папа. − Не только, по сути, Никейский Символ объединяет учеников Иисуса, но именно в 2025 году провиденциально дата празднования Пасхи совпадет для всех христианских конфессий. Как было бы прекрасно, если бы это стало конкретным началом всегда общего празднования Пасхи!»

Обращаясь к представителям теологической комиссии, папа Франциск призвал «заново открыть Никейский собор». Именно на этом Соборе было установлено, что христиане должны праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия, но ни в коем случае ни до, ни в одно время с иудейской пасхой.

Это постановление католики нарушили, когда папа Римский Григорий III в 1582 году добавил к еретическим заблуждениям Католической церкви переход на новый календарь, который и получил его имя. С тех пор католики стали удаляться от православного празднования Пасхи, и сейчас могут праздновать Пасху и до иудеев, и в одно время с ними, что строжайше запрещено I Вселенским Собором.

Характерно, что ни одна Поместная Православная Церковь, несмотря на давление светских властей, до сих пор не решилась на такое нововведение. Даже Константинопольский Патриархат лишь частично перешёл на григорианский стиль, оставив исчисление Пасхи и переходящих праздников по юлианскому календарю. При этом Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Польская Поместные Церкви, а также Святая Гора Афон до сих пор полностью держатся юлианского календаря.

Так что мечта папы Римского Франциска об общей Пасхе легко осуществима, стоит лишь ему отменить календарную реформу папы Григория и вернуть Католическую церковь на юлианский календарь.

Русская линия