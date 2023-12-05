Главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что летал в США, чтобы убедить американских чиновников, что Украине нужен закон о запрете УПЦ…

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх в интервью американским СМИ рассказал, почему на встречах с представителями властей США пропагандировал законопроект 8371 о запрете Украинской Православной Церкви, который Верховная Рада приняла в первом чтении, сообщает СПЖ.

Раввин заявил, что те, кто ставит этот законопроект под сомнение, не понимают реалий жизни на Украине. А он понимает. «Я не защищаю закон, я объясняю законопроект, чтобы люди понимали его важность для Украины как страны, находящейся в состоянии войны», − сообщил Дов Блайх.

В то же время он лицемерно заявил, что на УПЦ этот законопроект не повлияет, потому что она «сможет найти возможность сделать так, чтобы этот закон её не касался». То есть представитель украинских иудеев фактически требует от УПЦ, чтобы она пошла на все условия властей.

По словам раввина, он донёс американцам, что «защищать свободы отдельных лиц и организаций, и одновременно защищать страну от агрессора» − это тяжело. Раввин заявил, что он поддержал этот закон «не на пустом месте», и он «имеет смысл».

«Глава парламента обсуждал с ВСЦиРО необходимость закона. Этот закон внимательно изучался религиозными организациями. И никто из них, включая УПЦ МП, не вышел и не сказал во время встречи, что это плохо, мы этого не хотим, что мы с этим не согласны», − заверил Яков Дов Блайх.

Впрочем, раввин откровенно лжёт. На встрече ВСЦиРО с Русланом Стефанчуком 11 апреля 2023 года представитель УПЦ архиепископ Хмельницкий Виктор не только не промолчал, как заявляет раввин, а подверг резкой критике и законопроект 8371, и другие антицерковные инициативы, зарегистрированные в парламенте.

Русская линия