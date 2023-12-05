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Сводка новостей от 5 декабря 2023

В России ширится число регионов, в которых частные клиники отказываются от совершения абортов
Частные клиники Липецкой области добровольно отказались от абортов…

Флаг движения "Россия без абортов"Отныне аборты в Липецкой области станут не доступны в частных клиниках, которые решили последовать примеру своих коллег из других областей России и добровольно отказаться от совершения этой ужасной операции. Такое соглашение было подписано в областном управлении здравоохранения, рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова, сообщает Милосердие.Ru.

Прерывание беременности в регионе останется доступно только в государственных клиниках, где женщины получают консультации и необходимую поддержку. Решившим сохранить жизнь ребёнка будет оказываться психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь.

«Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней», — подчеркнула Ольга Белоглазова.

Ранее подобные решения были приняты в Крыму и Нижегородской области, от проведения абортов отказалась часть негосударственных клиник Татарстана. В Нижегородской области депутаты регионального парламента поддержали предложенную губернатором законодательную инициативу о запрете абортов в частных клиниках по всей России, законопроект направлен в Госдуму.

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