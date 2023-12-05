Помимо штрафов за склонение женщин к аборту в России необходимо ввести материальное премирование тех врачей, которые сумели отговорить женщин от принятия решения об убийстве своего ребёнка. Об этом в интервью журналу «Российская Федерация сегодня» рассказал заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, сообщает сайт «Парламентской газеты».

Он сообщил, что на сегодня в пяти регионах России властями уже принято решение вывести аборты из коммерческих клиник. А в Калининградской области принято решение ввести штрафы до пятидесяти тысяч рублей для тех докторов, которые уговаривают женщину сделать аборт.

«Уговаривать сделать аборт — это действительно аморально. При этом на федеральном уровне я бы пошёл другим путём. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20−30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Пётр Толстой.

При этом заместитель председателя Госдумы считает, что никого не должно вводить в заблуждение тот факт, что по данным Минздрава число абортов в России якобы снижается. «В статистике Минздрава отражаются только аборты, сделанные в госклиниках, хотя огромное их количество происходит в коммерческих медорганизациях, также не учитываются медикаментозные аборты», — заявил Пётр Толстой.

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