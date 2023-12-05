Русская линия
Сводка новостей от 5 декабря 2023

Пётр Толстой: «Врач, который отговорил женщину от аборта, должен получать премию в 20−30 тысяч рублей»
Вице-спикер Государственной думы призвал российские власти подумать над тем, чтобы поощрять добросовестных врачей в женских консультациях…

Петр ТолстойПомимо штрафов за склонение женщин к аборту в России необходимо ввести материальное премирование тех врачей, которые сумели отговорить женщин от принятия решения об убийстве своего ребёнка. Об этом в интервью журналу «Российская Федерация сегодня» рассказал заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, сообщает сайт «Парламентской газеты».

Он сообщил, что на сегодня в пяти регионах России властями уже принято решение вывести аборты из коммерческих клиник. А в Калининградской области принято решение ввести штрафы до пятидесяти тысяч рублей для тех докторов, которые уговаривают женщину сделать аборт.

«Уговаривать сделать аборт — это действительно аморально. При этом на федеральном уровне я бы пошёл другим путём. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20−30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Пётр Толстой.

При этом заместитель председателя Госдумы считает, что никого не должно вводить в заблуждение тот факт, что по данным Минздрава число абортов в России якобы снижается. «В статистике Минздрава отражаются только аборты, сделанные в госклиниках, хотя огромное их количество происходит в коммерческих медорганизациях, также не учитываются медикаментозные аборты», — заявил Пётр Толстой.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Пётр Толстой: «Врач, который отговорил женщину от аборта, должен получать премию в 20−30 тысяч рублей»
Вице-спикер Государственной думы призвал российские власти подумать над тем, чтобы поощрять добросовестных врачей в женских консультациях...

Протоиерей Владимир Вигилянский: Святейшего Патриарха Алексий II по праву можно назвать вторым крестителем Руси
Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня кончины горячо любимого многими верующими Предстоятеля Русской Православной Церкви...

В Твери открыли памятник благоверному князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялись торжества по случаю 705-летия мученической кончины благоверного князя...

В России ширится число регионов, в которых частные клиники отказываются от совершения абортов
Частные клиники Липецкой области добровольно отказались от абортов...

Иудеи Украины включились в травлю Украинской Православной Церкви
Главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что летал в США, чтобы убедить американских чиновников, что Украине нужен закон о запрете УПЦ...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память св. Великого князя Михаила Тверского и сщмч. епископа Иоасафа (Жевахова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика