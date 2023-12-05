5 декабря 2023 года, в день памяти благоверного князя Михаила Тверского, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери сонм архиереев Тверской митрополии совершил Божественную литургию, после чего на Соборной площади города состоялось открытие и освящение памятника князю Михаилу и первому Тверскому епископу — святителю Симеону, сообщает Патриархия.Ru.

В открытии скульптурной композиции, которая представляет собой святителя, благословляющего святого князя Михаила на строительство Преображенского собора, принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Памятник освятил митрополит Тверской Амвросий.

«Сегодня мы являемся участниками исторического события, — сказал владыка, обращаясь к собравшимся. — Здесь, перед входом в возрождаемый Спасо-Преображенский кафедральный собор, открыт памятник двум людям, которые очень дороги для всех нас. Они являются основанием нашей истории. Это святитель Симеон, первый епископ Тверской, и святой благоверный князь Михаил. Архиерей благословляет князя на строительство здесь, на этом месте, Спасо-Преображенского собора. И в этом общении мы видим гармонию и единство духовной и светской власти, которые являются основанием счастья, мудрости нашего народа. В этом памятнике мы видим благословение на сегодняшний день. Святители являются покровителями епископов, а князья покровителями людей, поставленных Богом во власть».

«Я сердечно благодарю губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденю за идею создания этого памятника. Конечно же, всех людей, причастных к его созданию. Скульптора Юрия Павловича, который создал поистине шедевр — очень „тёплый“ памятник, к которому хочется подойти, чтобы помолиться, приложиться к руке святителя, потрогать своей рукой его руку и плечо с княжеской накидкой святого благоверного великого князя Михаила Тверского, попросить у них молитв у престола Небесного Царя, а проходя мимо, остановиться, перекреститься, наполнить себя добрыми мыслями и пожеланиями и идти учиться, трудиться, выполнять свои родительские обязанности в семье. Нынешний памятник стал поистине украшением и источником света, тепла и радости для всех тех, кто будет приходить к этому месту. Прежде чем переступят порог Спасо-Преображенского собора, они увидят лики тех людей, с которых начиналась история нашей епархии и нашей земли. Многая и благая лета всем создателям этого памятника. Пусть благословение Божие пребывает со всеми нами», — завершил архиерей.

Игорь Руденя также обратился к присутствовавшим: «Воспитанный в глубокой вере своей матерью Ксенией и духовным отцом, первым тверским епископом Симеоном, юный князь Михаил заложил в Твери Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм, возведенный на Руси после татаро-монгольского нашествия, „Спас Златоверхий“ стал символом силы духа нашего народа и крепости православной веры. И сегодня мы отмечаем этот праздник в стенах храма, восстановленного трудами многих и многих жителей Тверской области, всех, кому дорога память о наших православных святых. Я поздравляю всех с этим знаменательным событием и желаю нам новых достижений и побед на благо нашей страны».

К настоящему времени в Преображенском соборе завершен монтаж иконостаса, выполнены работы по укладке на пол иерусалимского камня, на центральном входе в собор установлены кованые ворота — точная копия исторических, которые были сняты перед разрушением храма в 1935 году и в настоящее время находятся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева.

Возрождение Свято-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществляется при поддержке жителей Тверской земли и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым Тверским епископом Симеоном. Шесть с половиной веков он являлся главным кафедральным храмом города и духовным символом Тверской земли.

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