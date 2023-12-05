Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929−2008), скончавшийся 15 лет назад, возглавил Церковь во время «второго крещения Руси» — периода возрождения Русской Церкви, когда ежегодно освящали тысячи храмов, восстанавливали духовные центры после десятилетий гонений и притеснений со стороны советской власти. Об этом рассказал настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший ранее Пресс-службу Патриарха Алексия II, а затем Патриарха Кирилла, сообщает РИА Новости.

Во вторник исполняется 15 лет со дня кончины Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера). Он умер 5 декабря 2008 года, похоронен в столичном Богоявленском соборе в Елохове.

«Для Церкви Патриарх Алексий II сделал очень много, это войдёт в историю. То, что было сделано за годы его Патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов — фантастическая цифра — это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые. За время его Патриаршества эта цифра не уменьшалась», — сказал отец Владимир.

Он отметил, что, когда Патриарх Алексий II взошёл на Патриарший престол, церковную жизнь в СССР «можно было сравнить с пустыней», поскольку в то время Русской Церкви было запрещено заниматься образовательной, воспитательной и миссионерской деятельностью.

«Всё то, что Патриарх Алексий II начал — это была такая чистая энергия возрождения: делалось всё, что мы упустили, что не было возможности делать при советской власти, огромное количество людей предлагали свои усилия, чтобы участвовать в этом возрождении. Патриарх всё поддерживал, даже то, на что, казалось, нет никаких ресурсов. Что-то удавалось сделать чудом Божиим: например, открытие Свято-Тихоновского института или создание Православной энциклопедии, которая до сих пор ещё выходит — за 25 лет выпущено 70 томов», — пояснил священник.

По его словам, одной из главных целей Патриарх Алексий II видел восстановление в стране духовных центров, которые существовали ранее: Оптина пустынь, кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, Валаамский монастырь, Дивеевская обитель и так далее. «Его Святейшество понимал, что восстановление этих центров станет основой возрождения Церкви. Да и сам он, его личность, был „мостиком“ между старой (дореволюционной) и новой (после крушения СССР) Россией», — пояснил отец Владимир.

Будущий Патриарх родился в 1929 году в Эстонии, на тот момент за границей, воспитывался в эмигрантской среде. «По линии отца это были обрусевшие немцы, которые служили Царю и Отечеству, монархисты. Будущий Патриарх пережил войну в оккупированной немцами Эстонии, фактически он стал жить в СССР лишь в 1945 году, в 16 лет. Тогда Алексей Ридигер приехал в Ленинград поступать в духовную семинарию. Он был не похож на тех людей, которые его тогда окружали», — рассказал священник.

Он также обратил внимание на то, что нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — «сподвижник, последователь и младший современник Патриарха Алексия II». «Люди они совершенно разные, но противопоставлять их не стоит, они из одной команды, одного круга, единомышленники. Они вместе занимались возрождением Церкви в период новейшей истории страны. Например, Патриарх Кирилл восстанавливал богословскую школу — Петербургскую духовную академию, можно сказать, что он совершил там просто революцию. Ещё в советское время он был направлен на Смоленскую кафедру — самую бедную в России епархию — и её восстановил. При этом он занимал пост главы Отдела внешних церковных связей. То есть Патриарх Кирилл тоже ощутил на себе эту историческую динамику, энергию возрождения Церкви в тот период», — заключил собеседник агентства.

Русская линия