Русская линия
Сводка новостей от 5 декабря 2023

Протоиерей Владимир Вигилянский: Святейшего Патриарха Алексий II по праву можно назвать вторым крестителем Руси
Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня кончины горячо любимого многими верующими Предстоятеля Русской Православной Церкви…

Патриарх АлексийСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929−2008), скончавшийся 15 лет назад, возглавил Церковь во время «второго крещения Руси» — периода возрождения Русской Церкви, когда ежегодно освящали тысячи храмов, восстанавливали духовные центры после десятилетий гонений и притеснений со стороны советской власти. Об этом рассказал настоятель храма мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский, возглавлявший ранее Пресс-службу Патриарха Алексия II, а затем Патриарха Кирилла, сообщает РИА Новости.

Во вторник исполняется 15 лет со дня кончины Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера). Он умер 5 декабря 2008 года, похоронен в столичном Богоявленском соборе в Елохове.

«Для Церкви Патриарх Алексий II сделал очень много, это войдёт в историю. То, что было сделано за годы его Патриаршества, было уникальным явлением, о котором можно смело говорить, что это было второе крещение Руси. Например, ежегодно освящали тысячу новых храмов — фантастическая цифра — это и старые храмы, которые восстанавливали из руин, и новые. За время его Патриаршества эта цифра не уменьшалась», — сказал отец Владимир.

Он отметил, что, когда Патриарх Алексий II взошёл на Патриарший престол, церковную жизнь в СССР «можно было сравнить с пустыней», поскольку в то время Русской Церкви было запрещено заниматься образовательной, воспитательной и миссионерской деятельностью.

«Всё то, что Патриарх Алексий II начал — это была такая чистая энергия возрождения: делалось всё, что мы упустили, что не было возможности делать при советской власти, огромное количество людей предлагали свои усилия, чтобы участвовать в этом возрождении. Патриарх всё поддерживал, даже то, на что, казалось, нет никаких ресурсов. Что-то удавалось сделать чудом Божиим: например, открытие Свято-Тихоновского института или создание Православной энциклопедии, которая до сих пор ещё выходит — за 25 лет выпущено 70 томов», — пояснил священник.

По его словам, одной из главных целей Патриарх Алексий II видел восстановление в стране духовных центров, которые существовали ранее: Оптина пустынь, кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, Валаамский монастырь, Дивеевская обитель и так далее. «Его Святейшество понимал, что восстановление этих центров станет основой возрождения Церкви. Да и сам он, его личность, был „мостиком“ между старой (дореволюционной) и новой (после крушения СССР) Россией», — пояснил отец Владимир.

Будущий Патриарх родился в 1929 году в Эстонии, на тот момент за границей, воспитывался в эмигрантской среде. «По линии отца это были обрусевшие немцы, которые служили Царю и Отечеству, монархисты. Будущий Патриарх пережил войну в оккупированной немцами Эстонии, фактически он стал жить в СССР лишь в 1945 году, в 16 лет. Тогда Алексей Ридигер приехал в Ленинград поступать в духовную семинарию. Он был не похож на тех людей, которые его тогда окружали», — рассказал священник.

Он также обратил внимание на то, что нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — «сподвижник, последователь и младший современник Патриарха Алексия II». «Люди они совершенно разные, но противопоставлять их не стоит, они из одной команды, одного круга, единомышленники. Они вместе занимались возрождением Церкви в период новейшей истории страны. Например, Патриарх Кирилл восстанавливал богословскую школу — Петербургскую духовную академию, можно сказать, что он совершил там просто революцию. Ещё в советское время он был направлен на Смоленскую кафедру — самую бедную в России епархию — и её восстановил. При этом он занимал пост главы Отдела внешних церковных связей. То есть Патриарх Кирилл тоже ощутил на себе эту историческую динамику, энергию возрождения Церкви в тот период», — заключил собеседник агентства.

Русская линия

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Протоиерей Владимир Вигилянский: Святейшего Патриарха Алексий II по праву можно назвать вторым крестителем Руси
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