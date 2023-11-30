В российских Телеграм-каналах, наконец, обратили внимание на слова духовника Святейшего Патриарха о язвах, которые разъедают российское общество…

Прошло больше года с тех пор, как духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) обратил внимание верующих на три главные проблемы, которые, как тяжёлый якорь, тянут Россию ко дну. Тогда на эти слова мало кто обратил внимание. Но сегодня это грозное предупреждение начали активно обсуждать в российских Телеграм-каналах.

Больше года назад отец Илий посетил Санкт-Петербург и во время проповеди за богослужением в соборе Спаса-на-Крови предельно просто и ясно высказался о том, почему Господь не слышит молитв русских людей и посылает им скорби в виде нынешних нестроений, военных действий и козней врагов видимых и невидимых.

По словам отца Илия, русские люди смогут с достоинством выйти из нынешних испытаниях, только если исполнят три вещи:

1. Русский народ должен, наконец, отказаться от дьявольской коммунистической идеологии, осудить её как неприемлемую в нашем христианском обществе.

2. Мы должны запретить на государственном уровне аборты, в которых гибнут сотни тысяч будущих граждан России.

3. Ввести строгое наказание за гнусную матерную ругань, антимолитву, оскверняющую всю нашу Русскую землю.

«Если государственные мужи услышат Божий призыв, то Россия низложит всех своих врагов, нашему народу будет дарована победа. Нам будет помогать Сам Господь и Его Пречистая Матерь и всё Небесное воинство», — сказал отец Илий.

Таково мнение духовника Святейшего Патриарха Кирилла, и с ним сложно спорить. Однако, с прискорбием приходится признать, что до исполнения этих трёх условий России ещё очень далеко. Если с темой ограничения абортов ситуация явно улучшается, то в вопросе большевицкой идеологии и сквернословия ситуация остаётся плачевной.

Русская линия