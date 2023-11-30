Верховный суд нанёс сокрушительный удар по «голубому лобби» в России

Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Причём обжалованию данное решение не подлежит и немедленно вступает в силу, сообщает РИА Новости.

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить её деятельность в России», — приводит информагентство слова судьи, который добавил, что это решение следует «исполнять немедленно».

Уточняется, что с иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст — по данным ведомства, в деятельности этого движения на территории России есть «признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

По данным пресс-службы суда, ответчика на слушаниях не было — присутствовал только представитель Минюста.

Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно». Материалы дела насчитывали более 20 томов.

*Экстремистская организация, запрещённая в России.

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