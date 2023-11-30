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Сводка новостей от 30 ноября 2023

Служба безопасности Украины пришла с обысками в Почаевскую лавру
Причиной обысков стало «распространение российской идеологии представителями Лавры»…

Почаевская лавраУтром 30 ноября 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в Почаевскую лавру, сообщает СПЖ со ссылкой на «Украинскую правду». Как утверждают украинские журналисты, причиной обысков стало «распространение российской идеологии представителями Лавры».

«Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ. Обыски проходят в рамках уголовного производства относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти», — говорится, в свою очередь, в сообщении СБУ.

В спецслужбе утверждают, что представители лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой якобы оскорбляли «национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду к представителям всех церквей», передаёт РИА Новости.

Гонения на Украинскую Православную Церковь продолжаются.

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