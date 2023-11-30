Целью силовиков стало закрытие Кременецкого духовного училища, из которого они силой выгнали учащихся на улицу…

30 ноября 2023 года в городе Кременце (Тернопольская область Украины) полиция оцепила Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище. Прибыло три автобуса с представителями силовых структур, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

По данный Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, это Это произошло в 6 часов утра. Сотрудники полиции потребовали от учащихся немедленно покинуть помещение. Полицейские врывались прямо в келии, где в то время спали воспитанницы, заставляли собирать вещи и немедленно выходить на улицу. Некоторые девушки закрылись в своих кельях. В ответ от полицейских последовали угрозы выломать двери.

К Николаевскому собору подогнали автобусы, в которые принудительно начали сажать студенток Кременецкого духовного училища, чтобы, как было заявлено, вывезти их «в общежитие одного из колледжей». Подавляющее большинство девочек находятся в шоковом состоянии. Полиция не предоставила никаких объяснений, на основании чего учащихся начали отводить в автобус. Впоследствии стало известно, что девушки находятся в безопасности: изгнанных после штурма духовного училища студенток временно принял Кременецкий женский монастырь, их накормили и согрели.

По информации Союза православных журналистов, полиция также срезала замки на Николаевском соборе.

Комментируя силовые действия против Николаевской религиозной общины и регентского училища города Кременца, директор Кременецко-Почаевского Государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин назвал происшедшее «возвратом государственного имущества», сообщает сайт Raskolam.net.

Русская линия