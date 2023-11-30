В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках на всей территории России

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области рассмотрели и одобрили законодательную инициативу, предложенную нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Теперь подготовленный в регионе проект федерального закона будет направлен в Госдуму, сообщает Милосердие.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что прекращение абортов в частных клиниках сократит число нарушений установленных требований, направленных на сокращение числа абортов. Кроме того, российские власти, наконец, смогут получить наиболее полную статистику по числу абортов в стране, поскольку ранее частные клиники не предоставляли реальных цифр абортов в своих учреждениях.

О возможности внесения законопроекта о запрете частникам совершать аборты во время осенней сессии 2023 года заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал власти к подобного рода шагам. Его Святейшество поддержал главный внештатный педиатр России академик Александр Баранов, а также ряд политиков и экспертов.

На этом фоне некоторые частные клиники в целом ряде регионов России стали добровольно отказываться от абортов.

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