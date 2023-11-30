Преподобный Никон, игумен Радонежский, ближайший ученик и преемник Преподобного Сергия Радонежского, родился в Юрьеве-Польском. Услышав об ангельской жизни Радонежского чудотворца, отрок пришел к преподобному Сергию и просил постричь его в иноческий образ. Преподобный Сергий, провидя в нем будущего великого подвижника и испытывая его смирение и терпение, отослал св. Никона к своему ученику преподобному Афанасию Высоцкому. Здесь преподобный Никон учился умному деланию, изучал Священное Писание и преуспевал в добродетели и чистоте.

Возведенный в сан иеромонаха, преподобный Никон вернулся в Троице-Сергиеву лавру и стал любимым и близким учеником преподобного Сергия. Видя духовную зрелость и опытность преподобного Никона, преподобный Сергий перед смертью назначил его своим преемником.

Став игуменом, преподобный Никон поддерживал все, что было установлено учителем. Когда разнесся слух о нашествии на Русскую землю хана Едигея (1408), преподобный Никон усердно молился Богу о сохранении обители. В тонком сне ему явились святители Московские Петр и Алексий с преподобным Сергием и сказали, чтобы он не скорбел о разорении обители, которая не запустеет, а еще более распространится. Иноки ушли из обители, захватив святыни и келейные вещи, а когда вернулись, то увидели, что их возлюбленное место обращено в пепелище. Но преподобный Никон не впал в уныние, а подвиг братию на новые труды.

Прежде всего, был построен деревянный храм во Имя Пресвятой Живоначальной Троицы и освящен в 1411 году в день преставления преподобного Сергия, 25 сентября. Обитель восстанавливалась, и преподобный Никон предпринял построение каменной церкви над гробом своего духовного отца преподобного Сергия. Во время копания рвов для фундамента 5 июля 1422 года были обретены нетленные мощи преподобного Сергия. В честь этого события братия решила построить церковь в честь Святой Троицы, куда вскоре были перенесены святые мощи преподобного Сергия. Для украшения храма преподобный Никон пригласил лучших иконописцев, преподобных иноков Андрея (Рублева) и Даниила (Черного). Тогда преподобный Андрей и написал икону Живоначальной и Пресвятой Троицы.

До конца жизни заботился преподобный Никон об устроении Троицкой церкви. В предсмертном видении ему было показано место будущего упокоения вместе с Преподобным Сергием. Он призвал братию и дал ей наставления. Причастившись Пречистого Тела Христова и Честной Крови Его, преподобный Никон дал братии последнее благословение и сказал: «Пойди, душе моя, туда, где тебе уготовано пребывать, пойди с радостию: Христос зовет тебя». Осенив себя крестным знамением, преподобный Никон скончался 17 ноября 1426 года. Он был погребен близ раки преподобного Сергия.

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