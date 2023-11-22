5 лет назад к 100-летию начала 1-го Кубанского «Ледяного» похода Добровольческой армии в Патриаршем Свято-Вознесенском войсковом соборе Новочеркасска был установлен и освящён киот с иконой Пресвятой Богородицы «Скоропослушница».

В своё время рассеянные по всей Европе останки Белых армий к 25-й годовщине основания Русского Обще-Воинского Союза решили написать и освятить в Париже в храме святого благоверного князя Александра Невского образ именно этой иконы. Киот был сооружен в 1950 году по проекту А. Бенуа иждивением чинов РОВСа. Под иконой установлена бронзовая табличка с надписью: «Вечная память Вождям и Воинам Императорской и Добровольческой Армии за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Аналогичный киот с иконой «Скоропослушница» был установлен в 2018 году в соборе Новочеркасска, где после Пасхи 1918 года восстанавливала свои силы Добрармия по окончании 1-го Кубанского похода.

В начале ноября сего года этот киот был перемещен в Покровский придел собора, который после капитального ремонта и реставрации был обновлен и освящен митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Теперь икона «Скоропослушница», а также киот с иконой святителя Алексия митрополита Московского находятся в специальном месте Покровского придела, рядом с памятными бронзовыми табличками героев Белого движения — генералов Сергея Маркова и Алексея Каледина, как бы освящая и охраняя память об этих защитниках Веры и Отечества. Они отдали свои жизни за Единую и Неделимую Россию и их обоих отпевали 105 лет назад именно в этом Вознесенском соборе.

Вечная память истинным героям и защитникам Отечества! Пресвятая Богородица моли Бога о нас!

Александр Алекаев, вице-президент Скобелевского комитета