Русская линия
Русская линия03.11.2023 

Памяти русских генералов
Фотоотчёт об установлении бронзовой мемориальной доски генералу А.М. Каледину

В 1918 году в Вознесенском войсковом казачьем соборе Новочеркасска отпевали генерала А.М. Каледина (февраль) и генерала С.Л. Маркова (июнь). Спустя более, чем 100 лет благодарные потомки увековечили память этих двух русских патриотов.

Киоты с иконами их Небесных покровителей — святителя Алексия Московского и святого преподобного Сергия Радонежского, а также бронзовые памятные таблички, посвящённые памяти двух этих генералов, находятся в Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

Предлагаем нашим читателям фотоотчёт об установлении бронзовой мемориальной доски генералу А.М. Каледину, которая была установлена и освящена 2 ноября 2023 года, в день памяти Императора Александра III.

Напомним читателям «Русской линии» о том, что нижний Покровский предел Вознесенского казачьего кафедрального собора, где находятся гробницы героев Дона — генералов Ефремова, Бакланова, Орлова-Денисова и атамана Матвея Платова, был полностью отреставрирован и освящен митрополитом Меркурием 14 октября 2023 года, на праздник Всевеликого Войска Донского — Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровский предел Вознесенского войскового казачьего собора Новочеркасска
Покровский предел – усыпальница героев Всевеликого Войска Донского
Мемориальные бронзовые доски генералам А.М. Каледину и С.Л. Маркову
Общий вид на мемориальные доски генералам А.М. Каледину и С.Л. Маркову
Слева – киот Небесному покровителю генерала Алексея Каледина свт. Алексия Московского

https://rusk.ru/st.php?idar=117414
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