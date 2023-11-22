Черкасская епархия УПЦ начала сбор доказательств преступления, чтобы подать на нападавших в суд и довести все подробности о нападении до международной общественности…

Разбойничье нападение на монастырь в Черкассах не останется без внимания: доказательства преступления будут собраны и представлены не только в суде, но и международным правозащитникам, юристам, общественности. Об этом сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, комментируя захват Рождество-Богородичной обители 20 ноября 2023 года, передаёт портал «Православная жизнь».

«Конечно, сегодняшнего преступления, наглого и дерзкого, кровавого преступления против верующих Украинской Православной Церкви в самом центре Черкасс нельзя оставить без внимания. То, что не реагировали на это преступление правоохранители, которые были рядом, это не значит, что на него не отреагирует общественность. И если не украинская общественность, то международная, видя преступления против Украинской Православной Церкви, наверняка даст им свою оценку», — сказал митрополит Феодосий.

«В последние недели мы активно формируем Международное правозащитное объединение „Церковь против ксенофобии и религиозной дискриминации“. В это объединение уже вошли ряд авторитетных иерархов не только Украинской Православной Церкви, но и зарубежья. В рамках этого правозащитного объединения создаётся проект „Экстренное реагирование на насильственное преступление“. Первым его делом будет вынесение сегодняшнего происшествия на международный уровень. Мы подключаем международных адвокатов и сегодня у меня уже был ряд переговоров с международными правозащитниками по этому вопросу», — отметил митрополит Феодосий.

«Наши адвокаты, украинские, на национальном уровне уже фиксируют доказательства сегодняшнего насилия, преступления, отрабатывают жалобы потерпевших. Мы, безусловно, будем запрашивать международную помощь. В рамках экстренных процедур международного реагирования обязательно будет подключена медийная кампания за рубежом по насилию над гражданами Украины, верующими Украинской Православной Церкви. Чтобы в дальнейшем никому не повадно было пожилых монахинь вышвыривать из их келий, избивать священников», — заключил митрополит Феодосий.

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