Участники траурной церемонии приняли участие в панихиде и возложили цветы к памятнику русским воинам…

22 ноября 2023 года в рамках памятных мероприятий по случаю 103-й годовщины Русского из Крыма воинов Русской армии генерала Петра Врангеля священник Георгий Сергеев, ответственный за окормление верующих Московского Патриархата в Турции, совершил панихиду у мемориала русским воинам в Галлиполи (совр. Гелиболу), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На богослужении присутствовали генеральный консул России в Стамбуле А. Буравов, представители российского дипломатического корпуса, представитель Фонда «Апостола Андрея Первозванного» М. Мурат, президент Ассоциации русско-турецкой дружбы Э. Угюрлу, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции А. Бабаев, а также представители ассоциаций российских соотечественников.

Участники траурной церемонии возложили цветы к памятнику русским воинам. После завершения панихиды состоялась встреча участников мероприятия с мэром Гелиболу М. Озаджаром и префектом округа Гелиболу Б. Абаджи.

В 1920—1921 годах на Галлипольском полуострове разместились части Русской армии генерала Петра Врангеля, эвакуированные из Крыма. 22 ноября 1921 года было создано «Общество галлиполийцев» — одна из активных общественных организаций Русского Зарубежья.

Всего за время пребывания в Галлиполи умерло от ран, холода, голода и болезней 342 человека. Памятник россиянам был торжественно освящен и открыт 16 июля 1921 года. Оставленный на попечение местных властей памятник простоял до 1949 года, когда был серьезно поврежден в результате произошедшего землетрясения. Длительное время монумент оставался в полуразрушенном состоянии, а затем был окончательно разобран.

17 мая 2008 года после проведенной реставрации состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса. Сопредседателями программы восстановления мемориала являются председатель попечительского совета Центра национальной славы В. Якунин, министр иностранных дел РФ С. Лавров, экс-министр культуры и массовых коммуникаций РФ А. Соколов.

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