Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе общения с журналистами в Крыму рассказал, что впервые в жизни находится под государственной охраной, поскольку после его назначения на Крымскую епархию в его адрес начали поступать угрозы, сообщает РИА Новости.

«Что касается охраны — да, у меня впервые в жизни действительно люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выявились какие-то сложности, которые вот привели к тому, что мне передали какие-то угрозы и прочее. (Я — ред.) на попечении уже профессиональных людей», — сказал он на брифинге в формате видеомоста Симферополь — Москва.

Как известно, владыку Тихона часто называют духовником президента России Владимира Путина, а потому нет никаких сомнений, что украинские спецслужбы сделают всё возможное, чтобы совершить покушение на крымского архиерея. Правда, сам митрополит Тихон не подтверждает слухов о своём духовничестве.

«Я по милости Божией знаком с Владимиром Владимировичем, и бывает, с ним встречаюсь. Знакомство произошло ещё до того, как он стал президентом, и для меня это и огромная честь, и огромная ответственность. И потрясающий опыт, поскольку это человек руководит таким государством, берёт на себя такую ответственность, выдерживает всё, о чем мы знаем и не знаем. Настолько преданный России! Это, конечно, счастье — встреча с Владимиром Владимировичем. Одно из главных событий в моей жизни. Насчет духовника, этого не могу сказать. Он должен это сказать. Я, когда его встречу, обязательно спрошу», — сказал митрополит Тихон, отвечая на вопросы журналистов.

Русская линия