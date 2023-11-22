Члены Синода откликнулись на письма Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Бориспольского и Броварского Антония…

В ходе заседания, прошедшего 9 ноября 2023 года в Прешове, Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии высказал свою позицию в связи с действиями нынешних властей Украины, направленными против духовенства и верующих Украинской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В частности, члены Синода были ознакомлены с посвященными данной теме письмами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

«Учитывая это, члены Священного Синода выразили солидарность с гонимыми и страждущими», — говорится в сообщении на официальном сайте Православной Церкви в Чешских землях и Словакии.

Иерархи напомнили, что «в свободном и демократическом обществе недопустимы нарушения основных прав человека и гражданина и ограничение свободы вероисповедания. Любая форма запугивания, принуждения и преследования является неуместной, непропорциональной и неприемлемой».

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