Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что принятые ранее ограничения «вейпинга» в России не привели к желаемому результату…

16 ноября 2023 года, в Международный день отказа от курения, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии «Общественной службе новостей» выступил за полный запрет вейпов в России.

«Мы во фракции ЛДПР всегда занимали позицию, что с курением необходимо бороться как с явлением, — заявил парламентарий. — Мы отлично понимаем, что огромное количество людей в нашей стране курят, и мы не должны нарушать их прав. Однако бороться за то, чтобы люди принимали здоровый образ жизни, необходимо!»

Именно поэтому, продолжил депутат, он вместе с коллегами ожидает позиции правительства России относительно полного запрета вейпов в стране.

«Несмотря на те ограничительные меры, которые уже были приняты, законодательство в этой связи нарушается повсеместно: вейпы продаются несовершеннолетним, которые употребляют их, даже будучи учениками начальных классов, — сказал собеседник издания. — Такое ощущение, что уже скоро в Доме малютки с ними будут играть и употреблять эту гадость. Я, конечно, утрирую, но в целом тенденция именно такая».

По словам Нилова, ни увеличение акцизов, ни специальная маркировка «не привели к необходимому успеху».

«В каждом регионе мы практически ежемесячно сталкиваемся с тем, что школьники попадают в больницу из-за того, что у них во рту взорвалась эта дрянь, — заявил парламентарий. — Кто-то отравился, у кого-то серьёзные побочные эффекты от вейпинга и так далее. Вывод один: вейпы надо запрещать! От курения надо отказываться, а некурящих граждан — всячески поддерживать и стимулировать. И сегодня, во Всемирный день отказа от курения мы должны признать, что вейпы — это дрянь, гадость, которую в нашей стране нужно запретить употреблять!»

Русская линия