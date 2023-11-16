Сегодня день рождения Царевны-Мученицы Ольги Николаевны — старшей дочери Императора Николая II, родившейся в 1895 г. (день памяти 17 июля).

Великая княжна Ольга Николаевна была первым ребёнком у святой Царственной четы. Как и другие Царские дочери, она получила строгое воспитание. Ольга Николаевна спала в одной комнате с сестрой Татьяной, обе — на походных кроватях. Государыня-мать не допускала излишней роскоши и в одежде дочерей. Зная, что дворцовое окружение будет тлетворно влиять на юных царевен, Александра Фёдоровна ограничивала их общение с придворной знатью — Ольге Николаевне лишь один раз пришлось танцевать на «взрослом» балу.

Как и все члены Царской Семьи, Ольга Николаевна обладала сильным, осмысленным чувством патриотизма. Она была шефом одного из гвардейских полков, очень любила свой мундир и гордилась им. Когда встал вопрос о сватовстве к юной русской принцессе наследного румынского принца и всё располагало к этому браку, Ольга Николаевна не согласилась уезжать из России, и родители не стали её принуждать.

Вместе с матерью и сестрой Татьяной Великая княжна Ольга в дни Первой мировой войны окончила курсы медсестёр и работала в госпитале. «Великую княжну Ольгу Николаевну все обожали, боготворили; про неё больше всего любили мне рассказывать раненые» — вспоминала С.Я. Офросимова.

Как и все её родные, находясь в заточении, Ольга Николаевна истинно по-христиански переносила все лишения и унижения. Она же передала в письме из Тобольска последние слова своего отца, обращённые к русским людям: «Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что-то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь..»

Сегодня же день памяти героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Василия Дмитриевича Иловайского, скончавшегося 3 ноября 1860 года.

Иловайский родился 30 января 1785 г. в семье генерала от кавалерии, наказного атамана войска Донского. Получив образование во 2-м кадетском корпусе, в 1801 г. Иловайский начал действительную воинскую службу есаулом Атаманского полка. Во время антинаполеоновской кампании 1806−07 гг. молодой казачий офицер отличился в сражениях при Пултуске, Гогенштейне, Янкове, Прейсиш-Эйлау, Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде. В 1808−11 гг. Иловайский активно участвовал в боевых действиях русской армии против турок в ходе русско-турецкой войны на Дунае. За боевые отличия он был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени, а в 1810 г. — произведён в полковники.

Начало Отечественной войны Иловайский встретил во 2-й Западной армии, которая прикрывала отступление русских войск к Смоленску. 2 июля 1812 г. войска под его командованием разбили два полка французской кавалерии у местечка Романове и взяли в плен 9 офицеров и 189 рядовых. Блестяще проявил себя Иловайский при освобождении Велижа, Суража, Поречья. После отступления Русской армии из Москвы Иловайский, наблюдая противника в окрестностях древней столицы, стеснял свободу передвижений фуражиров застрявших в Москве вражеских войск. Он первым вошёл в оставленную французами Москву, разбив отставшие отряды противника, за что 27 летний герой был произведён в генерал-майоры.

При преследовании отступающей наполеоновской армии Иловайский действовал в авангарде, блестяще проявив себя при Духовщине и Ковно. За 1812 г. отряд Иловайского взял в плен 3 генералов и около 5 тысяч неприятельских солдат и офицеров. В 1813 кавалеристский генерал успешно сражался при Наумбурге, Вейсенфельсе, Лютцене, Бауцене, Лейпциге. Отличился в сражении при Кульме (1813), где его отряд взял в плен командира корпуса генерала Д. Вандама и ещё более 4700 чел. А в битве при Ханау взял в плен 4 тысяч французов Иловайский и был награждён орденом Св. Георгия 3-й степени. С 1823 г. Иловайский был походным атаманом донских казачьих полков Отдельного Кавказского корпуса. Последней войной, в которой довелось участвовать генералу, стала Русско-турецкая война 1826−1828 гг. В звании генерал-лейтенанта он сражался против турок на Кавказе. В 1840 г. Иловайский вышел в отставку. Погребён в Донском монастыре.

В этот день в 1917 году закончился варварский расстрел большевиками Московского Кремля, предпринятый по решению Московского Временного революционного комитета.

Обстрел Кремля из тяжёлых орудий продолжался три дня и четыре ночи. Поместным собором Православной Российской Церкви, который проходил в Москве в те дни, была создана специальная комиссия по фотографированию и документальному фиксированию повреждений.

Во время обстрела серьёзные разрушения получили Успенский собор, Чудов монастырь, колокольня Ивана Великого, Благовещенский собор, Архангельский собор, Патриаршая Ризница и другие святыни Кремля. Разрушение кремлёвских святынь подробно описал в своей брошюре «Расстрел Московского кремля» епископ Камчатский Нестор (будущий митрополит Новосибирский и Бердский).

Вот что писал владыка по этому поводу: «Успенский собор расстрелян. В главный его купол попал снаряд, разорвавшийся в семье его пяти глав, из коих кроме средней одна также попорчена. Пробоина в главном куполе размером в 3 аршина, а в поперечнике 1 и ½ арш. В барабане купола есть опасные трещины. От сильных ударов осколками снарядов в некоторых местах кирпичи выдвинулись внутрь собора, а на стенах барабана образовались трещины, но всё это ещё не исследовано архитекторами окончательно, ещё не определено, излечимы ли и какими средствами эти страшные раны. Снаружи вся алтарная стена собора испещрена мелкими выбоинами от пуль и осколков снарядов. Таких следов на белокаменной облицовке насчитывается свыше 70. Да на северной стене 54 выбоины. Зеркальные стёкла всюду в окнах выбиты или прострелены пулями. Одних только стёкол перебито в соборе на 25.000 руб. Внутри Успенского собора разбросаны осколки разорвавшегося там шестидюймового снаряда и по солее и по собору разбросаны осколки белого камня, кирпича и щебня. Стенопись внутри храма в куполе попорчена, паникадила погнуты. Престол и Алтарь засыпаны разбитым стеклом, кирпичами и пылью. Гробница Св. Патриарха Ермогена тоже покрыта осколками камней и мусором. Такова мрачная картина разрушения и поругания нашей православно-русской святыни Великого Успенского собора — этой духовной твердыни и многократного возрождения и укрепления православно-русского благочестия даже во дни древних тяжёлых лихолетий. И ещё становится страшнее, когда вы узнаёте, что эта всероссийская народная святыня расстреливалась по прицелу, по обдуманному плану. Расстрел всего этого происходил в ночь на 3 ноября, когда мир был уже заключён и господствовали большевики над Священным Кремлём. Последний ужасный удар по Кремлю приходился в 6 часов утра 3 ноября.

Православные! Не щемит ли ваше сердце зияющая перед вами эта чёрная рана твоей родной святыни, разбитая глава твоего великого собора? Не стыдно ли вам за вашу Родину, когда вы слышите, как стоящий в толпе перед развалинами Кремлёвских святынь чужестранец, серый китаец, изумлённо глядит на развалины и бормочет: «Русский не хороший, худой человек, потому что стреляет в своего Бога!»

Русская линия