Представители правящей в России партии «Единая Россия» внесли в Законодательное собрание Калининградской области законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности». Проект документа опубликовали на сайте собрания, сообщает РБК.

Авторы проекта указали, что регион стремится к созданию безопасной информационной среды для семьи и детства, которая будет препятствовать распространению «деструктивных идеологий <…>, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности», и отрицанию ценностей многодетности.

Поправка к законопроекту предлагает штрафовать за склонение к аборту до 50 тысяч руб. для юридических лиц и до 5 тысяч рублей для физических. В документе подчеркнули, что правонарушение будет считаться совершенным «вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности».

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тысяч абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая убийства детей). По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тысяч. По данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов. Однако, это только предположение, ведь никакой реальной статистики частные клиники не предоставляют.

В начале августа депутаты государственного собрания Мордовии приняли закон, запрещающий пропаганду абортов на территории региона. 2 ноября в Тверской области ввели штрафы за «склонение к абортам», максимальное наказание за это — штраф до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

Вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что частные клиники региона перестали делать медикаментозные аборты — от этой практики, по его словам, отказались четыре из пяти учреждений, имеющих соответствующую лицензию.

12 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу российских регионов запретить склонение женщин к абортам и призвал принять такой запрет на федеральном уровне.

Русская линия