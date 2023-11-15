Русская линия
Сводка новостей от 16 ноября 2023

В России начали выдавать повестки мигрантам, получившим российские паспорта
В Воронеже около 50-ти посетителям одного из местных ресторанов вручили повестки в военный комиссариат…

ПовесткаРечь идёт об азербайджанском заведении под названием «Форт», расположенном на Донбасской улице Воронежа. В тот день там большая компания праздновала день рождения, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал «Вести Воронеж».

Появившиеся в ресторане правоохранители начали проверку документов у присутствующих. После чего вручили повестки около 50 гостям заведения. По словам собеседника телеканала, речь идёт о россиянах азербайджанского происхождения.

В начале октября в Челябинске правоохранители также провели рейд на Кременкульском рынке, после чего 17 человек, которые недавно стали гражданами России, получили повестки для явки в военкоматы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что мигранты, ранее получившие российские паспорта, не должны освобождаться от воинского призыва и обязаны отдать долг принявшему их Отечеству, послужив в зоне специальной военной операции.

Кстати, практика, когда каждый новый гражданин обязан отслужить в армии, широко распространена в Израиле, и многие евреи с гордостью об этом говорят.

При этом следует указать, что никто не призывает отправлять «новый российских граждан» сразу на передний край. Они вполне могут копать окопы и выполнять другие работы в тылу.

Русская линия

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В России начали выдавать повестки мигрантам, получившим российские паспорта
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