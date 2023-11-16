Дикастерия вероучения Католической церкви выступила с заявлением в связи с ситуацией на Филиппинах, где в отдельных епархиях растёт число католиков, вступающих в масонские ложи, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Vatican News.

Обеспокоенный сложившейся ситуацией, монсеньор Хулито Кортес — епископ Думагете, крупнейшего города страны, обратился в Дикастерию вероучения Святого Престола с просьбой подсказать, «как адекватно реагировать на эту реальность с пастырской точки зрения, принимая во внимание доктринальные последствия».

Отвечая на вопрос филиппинского иерарха, Дикастерия вероучения с одобрения папы Франциска подтвердила несовместимость участия в масонских ложах с католической верой.

В документе, подписанном префектом Дикастерии кардиналом Виктором Фернандесом, также сообщается, что для решения этой проблемы решено привлечь Епископскую конференцию Филиппин, «используя скоординированную стратегию между отдельными епископами, предусматривающую два подхода».

Первый из них касается доктринального аспекта вопроса: ссылаясь на Декларацию Конгрегации вероучения о масонских объединениях от 1983 года, а также на «Руководящие принципы», опубликованные епископатом Филиппин в 2003 году, Дикастерия подчеркивает, что «для верующих членство в масонских ложах запрещено ввиду непримиримости доктрин Католической церкви и масонства». Таким образом, поясняется в письме, «те, кто официально и сознательно стал членом масонских лож и принял масонские принципы, подпадают под действие положений вышеупомянутой Декларации. Эти меры распространяются также на всех клириков, принятых в масонство».

Второй подход касается пастырского реагирования: Дикастерия вероучения предлагает филиппинским епископам провести во всех приходах катехизацию о причинах несовместимости католической веры и масонства, а также рассмотреть вопрос о том, следует ли им сделать публичное заявление по этому поводу.

Документ Конгрегации вероучения о масонских объединениях был опубликован в ноябре 1983 года, накануне вступления в силу нового Кодекса канонического права, который пришёл на смену Кодексу 1917 года. Среди особенностей нового кодекса было отсутствие явного осуждения масонства и отлучения от Церкви его приверженцев, которое присутствовало в старом тексте. Между тем, в Декларации, подписанной будущим папой Римским Йозефом Ратцингером, в то время кардиналом, и одобренной папой Иоанном Павлом II, однозначно подчеркивается, что католики, связанные с масонскими ложами, находятся «в состоянии тяжкого греха».

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