Дискуссий о присоединении к Румынскому Патриархату не будет, заявил епископ Сорокский Иоанн по итогам Церковного совещания в Кишинёве…

Православная Церковь Молдовы подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской Православной Церкви на фоне призывов некоторые молдавских священников перейти в Румынский Патриархат. Об этом заявил викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) по итогам состоявшегося 16 ноября 2023 года совещания Предстоятеля с благочинными и настоятелями монастырей, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Noi.md.

«В ходе заседания было принято решение, согласно которому Православная Церковь Молдовы сохраняет свой нынешний статус. Духовенство и народ остаются верными Православной Церкви Молдовы и Высокопреосвященному Владимиру», − сказал официальный представитель Кишиневской митрополии.

Как подчеркнул епископ Иоанн, «переговоров о присоединении Православной Церкви Молдовы к Румынскому Патриархату не будет».

В сентябре с призывом выйти из состава Московского Патриархата и вливаться в ряды Румынской Православной Церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия Румынского Патриархата, которую официальные представители Молдавской Православной Церкви называют раскольнической организацией. В том же месяце к Румынской Церкви примкнули шесть священнослужителей, и в ноябре − ещё пять.

Православная Церковь Молдовы была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тысяч приходов, в её составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась Бессарабская митрополия Румынского Патриархата, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Церковь Молдовы и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии и власти вынуждены были её зарегистрировать.

Сейчас у власти в Молдавии люди, которые имеют румынское гражданство (известно, к примеру, что глава Молдавии Майя Санду имеет румынский паспорт), а потому чиновники делают всё возможное, чтобы ослабить влияние Кишинёвской митрополии и усилить Бессарабскую митрополию. На этом фоне не удивительно, что ряд молдавских священнослужителей искусились обещаниями финансовой помощи со стороны Румынии и Румынского Патриархата и предали свою Матерь-Церковь.

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