Принятие федерального закона о запрете абортов в частных клиниках способно кардинально улучшить как демографическую ситуацию в стране, считает священник…

Добровольный отказ частных клиник Крыма от совершения абортов защитит жизни детей и репродуктивное здоровье женщин в регионе и станет добрым примером для других регионов, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов Иерей Федор Лукьянов, передаёт РИА Новости.

Ранее в четверг министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что частные клиники Крыма официально уведомили республиканский Минздрав о своем добровольном отказе от оказания «услуг по прерыванию беременности».

По словам священника, есть основания полагать, что с отказом частный клиник от абортов уменьшится и число криминальных абортов, поскольку они «делаются, согласно данным правоохранительных органов, именно в частных клиниках».

«Надеюсь, решение Крыма станет ярким и добрым примером для других субъектов Российской Федерации, а Господь пошлет Свою особую помощь и защиту благословенному Крыму и каждому региону, вставшему на путь защиты жизни детей», — сказал отец Федор.

Он отметил, что другие регионы «подхватывают эту эстафету жизни», «всего около двух десятков регионов работают в этом направлении». В целом, по его данным, в регионах, где частных клиник с лицензией на аборт много — рождаемость низкая, и наоборот".

«Абортариев» во многих регионах в страны в десятки раз больше, чем роддомов. Эту ситуацию надо срочно менять, сочетая ограничительные и стимулирующие меры — убирая аборты из частных клиник и одновременно предоставляя беременной женщине максимально возможные меры государственной поддержки. Принятие федерального закона о запрете абортов в частных клиниках способно кардинально улучшить как демографическую ситуацию, так и состояние здоровья женщин и рожденных ими детей", — подчеркнул священник.

Говоря о стимулирующих мерах рождаемости, глава Патриаршей комиссии указал на усилия Церкви, которые «могут служить для властей регионов примером». «Русская Православная Церковь создала Дома для мамы, помогающие женщине в трудной ситуации спокойно выносить и родить малыша, более чем в 60 регионах страны. Приоритет на рождение детей — это признак жизнеспособности региона и страны в целом», — заключил собеседник агентства.

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