Руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала в интервью РИА Новости, что в вопросе обеспечения и правового оформления военного духовенства в российских войсках власти уже сделали довольно много, однако при этом остаётся немало и проблем, сообщает Патриархия.Ru.

Так, по словам матушки Ксении, размер содержания военным священникам в воинских частях на должности помощников командиров по работе с верующими будет повышен по сентябрьскому распоряжению правительства России.

«В сентябре сего года принято распоряжение правительства. „О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями — главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2023 года оплаты труда работников подведомственных учреждений“. Указанным распоряжением федеральным государственным органам поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников, среди которых значится гражданский персонал воинских частей», — сказала игумения Ксения.

Данное распоряжение, пояснила она, распространяется в том числе на военных священнослужителей, состоящих на должностях помощников командиров воинских частей и являющихся гражданским персоналом Минобороны РФ.

Однако, обратила внимание матушка Ксения, сейчас военнослужащих в зоне СВО окормляют более двухсот внештатных военных священников Русской Православной Церкви, и их статус пока не регулируется законодательством РФ.

«Вне правового поля по-прежнему остаются внештатные военные священники, не состоящие на должностях помощников командиров воинских частей и направленные в зону СВО на основании удостоверений, выданных Синодальным отделом по взаимодействию с ВС. Общее количество таких священников — более 200 человек», — сказала игумения Ксения.

Руководительница Правового управления также сообщила, что в проработке сейчас находится проект документа о единовременных выплатах пострадавшему в СВО гражданскому персоналу воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих в размере 3 и 5 миллионов рублей, который будет распространяться и на военных священников.

«Проект предусматривает единовременные выплаты лицам гражданского персонала воинских частей, принимавшим непосредственное участие в обеспечении мероприятий специальной военной операции, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных мероприятий либо в случае их гибели — членам их семей. Упомянутые выплаты начисляются в размере 3 миллионов и 5 миллионов рублей соответственно», — рассказала игумения Ксения.

По её словам, проект документа распространяет свое действие на военных священников, занимающих должности помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, пострадавших в зоне СВО, а также на членов их семей.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил в интервью РИА Новости, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики Русской Православной Церкви.

В декабре 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с клириками Москвы и Московской области, совершившими командировки в зону СВО, рассказал, что от 15 до 25 штатных военных священников находятся на фронте в командировках единовременно, и решение о командировании в зону СВО внештатных священнослужителей было принято из-за того, что этого числа недостаточно.

Русская линия