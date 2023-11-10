В Москве пройдёт XI Общецерковный съезд по социальному служению, в котором примут участие более тысячи человек из России и других стран…

12−15 ноября 2023 года в Москве соберётся Общецерковный съезд по социальному служению. В нём примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков, сообщает РИА Новости.

Председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) указал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», что Русская Православная Церковь намерена расширять свою помощь нуждающимся в зоне боевых действий и надеется на консолидацию в этом вопросе всех благотворительных организаций.

В связи с этим 24 августа 2023 года Св. Синод Русской Православной Церкви учредил Патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Эта миссия была создана решением Священного Синода в конце лета, и она создана для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от военных действий на новых территориях. Это и мирные жители, которые пострадали из-за наводнения после подрыва ГЭС. Это и воины, которые там находятся в больницах и в госпиталях. Это и люди, которые потеряли свое жилье. Это и дети, у которых нет учебников. Задача миссии объединить всех людей доброй воли, которые помогают на новых территориях. Мы встречались с руководителями этих территорий, обсуждали вопросы взаимодействия. Это разные организации: и недавно созданный фонд „Защитники Отечества“, это и епархии нашей Церкви. Это и простые люди, которые хотят помочь. Это другие общественные организации. Надеюсь, что мы на съезде обсудим, и деятельность миссии принесёт больше радости людям, которые нуждаются в помощи», — сказал владыка.

Русская линия