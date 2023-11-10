Известный православный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале коснулся темы необходимости захоронения трупа Ленина, который до сих пор находится на в мавзолее Красной площади столицы России.

Говоря о подвиге грузинского святого — архимандрита Гавриила (Ургебадзе), который в советские годы сжёг огромный портрет Ленина на здании кабмина Грузии, отец Андрей указал, что его мотивом было то, что «идолу кланяться нельзя», а у нас дети до сих пор играют в тени этого «бога».

«Был ли о. Гавриил прав? Был абсолютно, — написал отец Андрей. - Схема проста. Иисус есть долгожданный Мессия еврейского народа и Спаситель всех. Ленин стал «мессией» рабочего класса, этого «нового Израиля» и «спасителем пролетариата». Его нужно было канонизировать и его именем «освятить» все дела свои. Троцкий был против. Но Сталин и иже с ним понимали, что на место низвергаемого Бога нужно кого-то ставить. Всякий ставший на место Бога и Христа Божия есть идол. За ним и в нем бес прячется.

О Ленине говорили, что он «жил, жив и будет жить». Это перефразированное слово о Господе, которого в Откровении воспевают Ангелы и люди, как Того, Кто был, есть и грядет.

То есть по атрибутам это было ложное «божество», которое не может дать жизнь своим поклонникам. В тени этого «бога» до сих пор играют наши дети.

Ленина нужно похоронить. Пусть не завтра, пусть спустя годы, но непременно. Для верующих это будет покаянное переворачивание исторических страниц и прощание с массовым заблуждением. Для поклонников Ленина это будет акт милосердия к уважаемому ими человеку, чье тело, словно в знак проклятия, лишено обычного погребения.

Вообще плеяда «победителей», сожженных и бесчеловечно вмурованных в кремлевскую стену, это по факту плеяда заблудившихся и расписавшихся в своей бесплодной борьбе с Истиной. Такие расхваленные в соответственных книжках, они, на самом деле, такие слабые и проигравшие в схватке со смертью. И в их отношении становится видно, что Смерть есть благо (Григорий Нисский). Она крушит и позорит всё временное, лживое, претенциозное и наносное. А сильнее её только (!) Воскресший Христос, Которого одного можно и нужно славить, не боясь ошибиться.

За это уже — не считая исцелений и вразумлений многочисленных — большое спасибо мужественному отцу Гавриилу, любившему всех христиан и желавшему всем спасения".

Русская линия