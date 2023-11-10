Храм святителя Николая Чудотворца, который является подворьем и официальным представительством Русской Православной Церкви в Болгарии, вновь открыл свои двери для прихожан. В торжественном молебне, который провёл новый настоятель храма протоиерей Владимир Тыщук, приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и болгарские прихожане, сообщает ТАСС.

«Открываются двери этого намоленного, всеми любимого храма. За три дня, что я нахожусь в замечательной столице Болгарии, я убедился, сколько людей тянется к этому кладезю благодати Божьей, и, конечно, очень прискорбно было, когда этот кладезь был закрыт. Сегодня мы снова открываем этот источник, чтобы любой человек пришёл и прикоснулся к этому Божественному свету», — сказал отец Владимир, приветствуя прихожан.

«Бывают праздники, когда ликует сердце, бывают праздники, когда слезы наворачиваются на глаза. Сегодня наши сердца испытывают и то, и другое. Мы снова будем иметь возможность здесь молиться, и эта молитва будет объединять наши сердца, сердца двух замечательных братских народов. Будем стараться, чтобы этот храм становился всё лучше и лучше», — продолжил отец настоятель.

«Открытие храма — очень важное и значимое событие. Этот храм любят все софийцы, это храм, в котором находятся мощи святителя Серафима, к которому приходят люди в сложные и радостные моменты своей жизни. Будем надеяться, что все будет хорошо», — прокомментировала открытие храма посол России Элеонора Митрофанова.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что храм святителя Николая принадлежит России и тут нет никаких сомнений.

«Храм принадлежит России. России была в свое время подарена и земля, где были построены и Русская церковь, и Дом Москвы, бывшее посольство царской России в Болгарии. На эту собственность мы имеем все необходимые документы, в том числе нотариальный акт на право собственности», — указала Митрофанова.

После торжественного молебна прихожане поклонились мощам святителя Серафима, похороненного в крипте Русской Церкви.

Начиная с субботы храм святителя Николая в Софии возобновит свою деятельность в полном объёме.

В сентябре Государственное агентство национальной безопасности Болгарии выдворило из страны трех представителей Русской Православной Церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. В связи с физической невозможностью продолжать работу Русская церковь в Софии до прибытия нового настоятеля была закрыта. Священный Синод Русской Православной Церкви позднее назначил на эту должность клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука.

Тем временем прокуратура Болгарии рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить в суде право собственности посольства России на Русскую церковь, утверждая, что для этого есть юридические основания. Соответствующая проверка продолжается.

МИД России определил инициативу как «проявление враждебности со стороны Софии», о чем заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Русская линия