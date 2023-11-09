Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2023

Частные клиники Крыма добровольно отказались от совершения абортов
Министерство здравоохранения полуострова сообщило, что такая реакция от медцентров последовала после обращения ведомства на данную тему…

АбортыЧастные клиники Крыма добровольно отказались проводить аборты после соответствующей просьбы со стороны профильных ведомств, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Крыма.

Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, общественной организации «Русское единство» и частных клиник, имеющих лицензии на проведение абортов. Чиновники и представители бизнеса рассмотрели опыт регионов, где клиники перестали совершать аборты.

Крымским медикам предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов», и в результате все клиники согласились.

Аборты продолжат делать в государственных клиниках, где обратившихся женщин обязательно будут направлять на психологическое консультирование. Таким образом, власти смогут собрать более точную статистику по данному вопросу.

Правда, остаётся под вопросом, кто сможет проконтролировать, что частные клиники Крыма, действительно, перестали совершать аборты? Думается, законодательный запрет в данном случае был бы куда более действенной мерой.

Русская линия

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