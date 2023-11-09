На сайте Дикастерии доктрины веры (ранее Конгрегация доктрины веры) Римско-Католической церкви опубликован документ, датированный 31 октября и подписанный папой Римским Франциском, в котором даются ответы на вопросы, заданные церковному органу бразильским епископом Джузеппе Негри, который занимается проблемами половых извращенцев, сообщает портал «Православная жизнь».

В документе утверждается, что взрослый человек, идентифицирующий себя, как трансгендер, может принять таинство Крещения на тех же условиях, что и любой взрослый человек (но при условии, что его действия не вызовут скандала в местной общине). Дети или подростки, «испытывающие проблемы с гендерной идентичностью», также могут принять Крещение, «если они хорошо к этому подготовлены и желают этого».

Точно также утверждается, что трансгендер, прошедший операцию по смене пола, может выполнять роль крестного отца или крестной матери «при определенных условиях» и выступать в качестве свидетелей при заключении брака.

Стоит отметить, что Крещение в Церкви Христовой во все времена принимали только грешники. Единственным безгрешным крестился Господь наш Иисус Христос и более никто. А потому выделение вопроса о крещении впавших в содомский грех во многом надуманно. При этом надо понимать, что главным условием совершения Таинства для любого грешника всегда являлось его покаяние в грехах и готовность начать жизнь со Христом по Его заповедям.

Таким образом, Церковь Христова принимает к себе и разбойников, и даже убийц, не то, что содомитов, при условии, если таковые готовы отринуть свои страсти и начать деятельную борьбу со своим грехом.

Тем не менее, вопрос лиц, сменивших свой пол, более сложен, поскольку они пошли против самой своей природы и пребывают в противоестественном состоянии. Как быть с таковыми в случае их покаяния, вопрос открытый. Стоит ли им совершать ещё одну операцию по возвращению своего пола или оставить всё, как есть, это тот вопрос, на который должна ответить Церковь.

В случае с католиками мы видим, что в Ватикане в данном вопросе решили пойти на поводу у содомитов и просто разрешили таковым креститься и даже становиться крестными. При этом в Дикастерии доктрины веры постарались сделать всё возможное, чтобы не указывать содомитам на необходимость их деятельного отказа от содомского образа жизни, спрятав слова о покаянии за формулировками об «определённых условиях».

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