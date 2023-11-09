Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2023

Чудотворная Федоровская икона Божией Матери вернулась на своё историческое место
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла святыня перенесена в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского Кремля…

Чудотворная Федоровская икона Божией Матери 5 ноября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, главная святыня Костромской земли, была перенесена в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского Кремля, сообщает сайт Костромской епархии.

Феодоровский образ Царицы Небесной после его явления в Костроме в конец 50-х — начале 60-х годов XIII века хранился в первом Костромском кремле, уничтоженном пожаром 1413 года. Вскоре после пожара на месте современного Кремля был построен новый (второй) кремль с Успенским соборным храмом, первоначально деревянным, а с первой половины XVI века — каменным; здесь Феодоровская икона Богоматери пребывала с десятых годов XV столетия до 1929 года.

В 1929 — 1991 годах чудотворная икона хранилась в костромских храмах: Иоанно-Богословской церкви на Каткиной горе, Иоанно-Златоустовской церкви, Воскресенском соборе на Нижней Дебре. С 1991 года икона находилась в Богоявленско-Анастасиином соборе (прежнем кафедральном) одноименного женского монастыря Костромы.

Возрождение Кремля привело к возвращению главной святыни Костромской земли на её историческое место.

В ближайшее время для чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, пребывающей теперь в Богоявленском кафедральном соборе, будет изготовлена новая сень.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Подворье Русской Православной Церкви в Софии в ближайшие дни возобновит свою работу
Болгарская пресса пишет, что в грядущую пятницу в страну прибудет новый настоятель подворья протоиерей Владимир Тищук...

Чудотворная Федоровская икона Божией Матери вернулась на своё историческое место
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла святыня перенесена в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского Кремля...

Частные клиники Крыма добровольно отказались от совершения абортов
Министерство здравоохранения полуострова сообщило, что такая реакция от медцентров последовала после обращения ведомства на данную тему...

В Ватикане трансгендерам разрешили креститься и становиться крестными
Согласно документу, опубликованному Дикастерией доктрины веры, это возможно «при определённых условиях»...

Вооруженные люди окружили Банченский монастырь
Украинские власти попытались провести незаконный обыск на территории обители. Однако, верующие встали на её защиту...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память прп. Нестора Летописца, Великого Князя Иоанна III Васильевича и И.А.Баженова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика