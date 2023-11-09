5 ноября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, главная святыня Костромской земли, была перенесена в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского Кремля, сообщает сайт Костромской епархии.

Феодоровский образ Царицы Небесной после его явления в Костроме в конец 50-х — начале 60-х годов XIII века хранился в первом Костромском кремле, уничтоженном пожаром 1413 года. Вскоре после пожара на месте современного Кремля был построен новый (второй) кремль с Успенским соборным храмом, первоначально деревянным, а с первой половины XVI века — каменным; здесь Феодоровская икона Богоматери пребывала с десятых годов XV столетия до 1929 года.

В 1929 — 1991 годах чудотворная икона хранилась в костромских храмах: Иоанно-Богословской церкви на Каткиной горе, Иоанно-Златоустовской церкви, Воскресенском соборе на Нижней Дебре. С 1991 года икона находилась в Богоявленско-Анастасиином соборе (прежнем кафедральном) одноименного женского монастыря Костромы.

Возрождение Кремля привело к возвращению главной святыни Костромской земли на её историческое место.

В ближайшее время для чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, пребывающей теперь в Богоявленском кафедральном соборе, будет изготовлена новая сень.

Русская линия