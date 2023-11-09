Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2023

Вооруженные люди окружили Банченский монастырь
Украинские власти попытались провести незаконный обыск на территории обители. Однако, верующие встали на её защиту…

Вооруженные люди окружили Банченский монастырь9 ноября 2023 года украинские силовики в сопровождении десятков вооруженных военнослужащих оцепили территорию Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области. Свое появление у стен обители представитель группы объяснил проведением «мероприятий безопасности», сообщает СПЖ.

Митрополит Банченский Лонгин отказался пропускать силовиков на территорию обители, требуя предъявить документы и постановление суда на обыск.

«Вы нас мучаете уже два года — почему? Мы служим в своём государстве, мы любим свою страну. Что вы хотите от нас?! Мои десять сыновей на войне, на передовой, три, уже инвалида, дома. Две недели назад был обыск, сегодня снова! Почему?!» — возмутился митрополит Лонгин.

Вскоре верующие и духовенство УПЦ встали на защиту Банченского монастыря, и планы силовиков были сорваны. Тысячи православных оттеснили военнослужащих и представителей спецслужб от обители.

На опубликованных кадрах слышно, как верующие со словами «позор» и «зачем сюда приехали?» просят силовиков покинуть территорию рядом с Банченским монастырем. «Расскажите, зачем вы пришли сюда! Посмотрите, сколько людей пришло!» — говорит один из прихожан УПЦ.

После попытки зайти в монастырь к силовикам обратился митрополит Лонгин, который также призвал их оставить верующих в покое. «Все, хватит уже. Оставьте нас в покое. Я психологически уже не могу. Заканчивайте весь свой цирк, забирайте людей. Если нужно будет вам со мной поговорить, вот тогда я и буду с вами встречаться», — отметил иерарх.

Русская линия

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Вооруженные люди окружили Банченский монастырь
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