Украинские власти попытались провести незаконный обыск на территории обители. Однако, верующие встали на её защиту…

9 ноября 2023 года украинские силовики в сопровождении десятков вооруженных военнослужащих оцепили территорию Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области. Свое появление у стен обители представитель группы объяснил проведением «мероприятий безопасности», сообщает СПЖ.

Митрополит Банченский Лонгин отказался пропускать силовиков на территорию обители, требуя предъявить документы и постановление суда на обыск.

«Вы нас мучаете уже два года — почему? Мы служим в своём государстве, мы любим свою страну. Что вы хотите от нас?! Мои десять сыновей на войне, на передовой, три, уже инвалида, дома. Две недели назад был обыск, сегодня снова! Почему?!» — возмутился митрополит Лонгин.

Вскоре верующие и духовенство УПЦ встали на защиту Банченского монастыря, и планы силовиков были сорваны. Тысячи православных оттеснили военнослужащих и представителей спецслужб от обители.

На опубликованных кадрах слышно, как верующие со словами «позор» и «зачем сюда приехали?» просят силовиков покинуть территорию рядом с Банченским монастырем. «Расскажите, зачем вы пришли сюда! Посмотрите, сколько людей пришло!» — говорит один из прихожан УПЦ.

После попытки зайти в монастырь к силовикам обратился митрополит Лонгин, который также призвал их оставить верующих в покое. «Все, хватит уже. Оставьте нас в покое. Я психологически уже не могу. Заканчивайте весь свой цирк, забирайте людей. Если нужно будет вам со мной поговорить, вот тогда я и буду с вами встречаться», — отметил иерарх.

Русская линия