Болгарская пресса пишет, что в грядущую пятницу в страну прибудет новый настоятель подворья протоиерей Владимир Тищук…

Подворье Русской Православной Церкви в Софии в ближайшие дни возобновит свою работу

Патриаршее подворье Русской Православной Церкви и храм святителя Николая Чудотворца в столице Болгарии Софии откроются для верующие до конца текущей недели, сообщает портал «Raskolam.net» со ссылкой на болгарский информационный ресурс «ГЛАСОВЕ».

По информации болгарской прессы, в грядущую пятницу в Болгарию должен прибыть новый настоятель подворья протоиерей Владимир Тищук, назначенный Священным Синодом Русской Православной Церкви вместо выдворенного ранее за пределы Болгарии игумена Вассиана (Змеева).

Торжественное богослужение по этому поводу состоится в Свято-Никольском храме в ближайшее воскресенье.

После временного закрытия Свято-Никольского храма и подворья Русской Православной Церкви в Софии Министерство юстиции Болгарии выразило сомнение в необходимости наличия такого учреждения на территории страны, а болгарская прокуратура посоветовала в судебном порядке попытаться отнять храм у России.

Тем не менее, хотелось бы верить, что все эти выпады болгарских чиновников против Русской Православной Церкви останутся в прошлом.

Русская линия