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Сводка новостей от 8 ноября 2023

Как во времена гонений в бывшем СССР
Митрополит Тульчинский Ионафан благословил своих священников служить по домам прихожан и совершать Таинства независимо от времени дня и ночи…

Митрополит Тульчинский Ионафан8 ноября 2023 года пресс-служба Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви опубликовала очередное Распоряжение правящего архиерея о Тульчинской епархии о совершении священниками Таинств и треб в условиях безбожных гонений на Украине, сообщает портал «Православная жизнь».

«По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, в условиях гонений, Таинства Крещения, Миропомазания, Елеособорования, Исповеди, чин Причастия запасными Святыми Дарами, а также служения молебнов, панихид и заочных похорон могут проводиться в освящённых частных жилищах верующих УПЦ, независимо от времени — ночи или дня, как это делалось во времена гонений в бывшем СССР, — до иного распоряжения епархиального архиерея», — сказано в публикации.

Напомним, 28 октября 2023 года митрополит Ионафан, приговорённый украинским судом к 5 годам тюрьмы, направил клирикам Тульчинской епархии Окружное уведомление о порядке совершения во время гонений богослужений, таинств Исповеди и Причастия.

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Как во времена гонений в бывшем СССР
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