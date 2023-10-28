28 октября 2023 года пресс-служба Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви опубликовала Окружное уведомление митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана клирикам Тульчинской епархии о фактическом переходе верующих Украинской Православной Церкви на катакомбное положение. В документе владыка разъяснил порядок совершения богослужений и церковных Таинств в условиях безбожных гонений со стороны украинских властей.

«Настоящим я, Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, благословляю епархиальным клирикам без храмов быть работниками в гражданских производствах и служить в своих домах и часовнях или сослужить в ближайших приходах епархии — по договорённости с настоятелем, о чём предварительно уведомить своего благочинного и викарного Архиерея.

С учётом жёстких силовых гонений общин канонической УПЦ и ситуации вокруг храмов и священников Тульчинской епархии УПЦ, я также благословляю, как правящий Архиерей, по необходимости, временный перенос начала служения Литургии в праздники (и в будни) с утра на 15−16−17−18 часов вечера текущих суток, дабы верные могли помолиться вместе после рабочего дня, как это принято в некоторых епархиях РПЦЗ в Германии.

Вечерню (с правилами ко причащению и исповедью) можно совершить перед Литургией, а Утреню с часами (и исповедью) — с рассветом.

Индивидуальную заказную исповедь и причащение запасными Святыми Дарами, при нужде, можно совершать в жилищах православных христиан.

Евхаристический, он же Литургический пост, согласно уставным рубрикам, от 7 дней до 1 дня, обязателен.

На заметку иереям: в особых обстоятельствах (перед боем, перед, упаси Бог, казнью при условии покаяния во грехах, при предсмертном состоянии, по проблемам болезни, по необходимости приёма лекарств и воды, по немощной старости, по младенчеству и раннему детству, и др.), евхаристический пост может быть сокращён иереем до человеколюбивого разумного минимума, или по нужде вовсе не держать онаго, но токмо натощак благоговейно, с верою, любовию и великой радостию о воскресении Христовом, Коему по евангельской заповеди присно должны все верные во спасение и в жизнь вечную причащаться.

Справка: в православных Церквах греческого Востока и в Грузии евхаристический пост не практикуется. Но причащаются натощак. За 2−4 часа до Литургии иереи и миряне могут выпить стакан воды, чашку кофе или чая".

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