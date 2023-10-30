Британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что готова сесть в тюрьму на два года за свою мнимую нетолерантность, чем называть чёрное белым и белом чёрным в угоду половым извращенцам. Так она отреагировала на то, что лейбористское правительство Великобритании может признать намеренное обращение к трансгендерам с неправильным местоимением преступлением, сообщает Lenta.Ru">Lenta.Ru со ссылкой на DailyMail.

«Если альтернативой будет принуждение и насильственное отрицание реальности и важности пола, то я с радостью отсижу два года. Скажу так: пусть судят, будет веселее, чем когда-либо было на красной ковровой дорожке», — заявила Роулинг.

Помимо этого, писательница отреагировала словом «нет» на вывеску на здании министерства юстиции Великобритании, которая гласила «Повторяйте за нами: транс-женщины — это женщины».

Роулинг призвала всех обвиняющих её в нетолерантности начинать против неё судебные разбирательства, добавив, что готова отстаивать своё право до конца.

Писательница отметила, что в тюрьме хотела бы работать в библиотеке, но справится и на кухне. А вот со стиркой у неё могут быть трудности. «У меня есть склонность случайно уменьшать вещи или делать их розовыми. Думаю, это не будет серьёзной проблемой, если речь идёт в основном о халатах и простынях», — сыронизировала Роулинг.

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