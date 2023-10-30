Русская линия
Сводка новостей от 30 октября 2023

В Софии почтили память генерала Скобелева
В столице Болгарии прошла конференция, посвящённая 180-летию со дня рождения русского полководца…

В Софии почитали память генерала СкобелеваТемой конференции, которая состоялась в болгарской столице, стала жизнь и деятельность генерала Михаила Скобелева, сообщает портал «Русский мир».

Форум «180 лет со дня рождения ген. М. Д. Скобелева — с ярким следом в освобождении Болгарии» приурочили к юбилею героя Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. В этом году со дня рождения легендарного полководца, во многом благодаря которому Болгарию освободили от османского ига, исполняется 180 лет.

На площадке представительства Россотрудничества собрались учёные из Софийского и Шуменского университетов, сотрудники исторических музеев Плевена и Ловеча. К ним присоединились представители болгарских общественных организаций, российские соотечественники.

Инициатором и организатором мероприятия выступил фонд «Устойчивое развитие Болгарии», а научным руководителем и основным докладчиком — доцентка Эмилия Лазарова.

С приветственным словом к присутствующим обратились председательница фонда «Устойчивое развитие для Болгарии» Станка Шопова, представительница посольства России Анастасия Кабанова, директор Русского дома в Софии Тимур Дудаев, общественные деятели Снежана Тодорова, Красимир Премянов и многие другие.

В докладах прозвучали не только интересные факты из жизни и деятельности генерала Скобелева, но и глубокие исторические исследования и анализ современных общественных процессов. Отмечалась необходимость сохранения исторической правды.

По материалам докладов будет издан сборник.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Прошу вас сугубо молиться о наших братьях — украинских исповедниках
Предстоятель Русской Православной Церкви благословил возносить сугубые молитвы об архипастырях и клириках Украинской Православной Церкви, стремящихся к сохранению церковного единства...

В Софии почтили память генерала Скобелева
В столице Болгарии прошла конференция, посвящённая 180-летию со дня рождения русского полководца...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем дважды Героя Советского Союза лётчика-аса А.Т. Карпова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика