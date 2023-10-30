В столице Болгарии прошла конференция, посвящённая 180-летию со дня рождения русского полководца…

Темой конференции, которая состоялась в болгарской столице, стала жизнь и деятельность генерала Михаила Скобелева, сообщает портал «Русский мир».

Форум «180 лет со дня рождения ген. М. Д. Скобелева — с ярким следом в освобождении Болгарии» приурочили к юбилею героя Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. В этом году со дня рождения легендарного полководца, во многом благодаря которому Болгарию освободили от османского ига, исполняется 180 лет.

На площадке представительства Россотрудничества собрались учёные из Софийского и Шуменского университетов, сотрудники исторических музеев Плевена и Ловеча. К ним присоединились представители болгарских общественных организаций, российские соотечественники.

Инициатором и организатором мероприятия выступил фонд «Устойчивое развитие Болгарии», а научным руководителем и основным докладчиком — доцентка Эмилия Лазарова.

С приветственным словом к присутствующим обратились председательница фонда «Устойчивое развитие для Болгарии» Станка Шопова, представительница посольства России Анастасия Кабанова, директор Русского дома в Софии Тимур Дудаев, общественные деятели Снежана Тодорова, Красимир Премянов и многие другие.

В докладах прозвучали не только интересные факты из жизни и деятельности генерала Скобелева, но и глубокие исторические исследования и анализ современных общественных процессов. Отмечалась необходимость сохранения исторической правды.

По материалам докладов будет издан сборник.

Русская линия